Roquetas aprueba redactar una Ordenanza Municipal sobre los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Roquetas celebró en la mañana de este miércoles 14 de enero su primer Pleno Municipal del año, siendo de convocatoria ordinaria. La ... primera sesión plenaria contó con tan solo once puntos en el orden del día destacando las siete mociones presentadas (cuatro de ellas fueron aprobadas) por el equipo de Gobierno y las formaciones de la oposición (salvo IU - Podemos, al que su portavoz no pudo asistir a esta sesión).

Una de las mociones que se aprobó por unanimidad fue la relativa a la redacción de una Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) una vez recibidas las directrices de la Dirección General de Tráfico (DGT), como los patinetes eléctricos, un avance clave para mejorar la seguridad vial y la convivencia en el espacio público.

Circulación

La iniciativa, respaldada por todos los grupos municipales, permitirá dotar al municipio de una normativa clara que regule la circulación, la velocidad, el estacionamiento y las condiciones de uso de estos vehículos, siguiendo las directrices que sean trasladadas desde la DGT y el ejemplo de otras ciudades. «El apoyo unánime demuestra que cuando se traen propuestas útiles y de sentido común, Roquetas avanza», señaló Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza. «Regular los patinetes no es prohibirlos, es proteger al peatón, dar seguridad a los usuarios y evitar conflictos que hoy se producen por la falta de normas claras».

Por su parte, Rafael Torres, concejal del PSOE de Roquetas, comentó que «esta es una cuestión que hace tiempo reclama la ciudadanía y que hemos trasladado desde la oposición al equipo de Gobierno en numerosas ocasiones». A su vez, el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, vio la propuesta muy necesario aunque expresó que «esto es un sinvivir», «es que hoy no sabemos ni si quiera si tenemos que llevar la luz del techo (baliza V16) o no tenemos que llevarla), parece que nos vamos a sancionar o no (...)», explicando que ante «esa auténtica indefinición de la norma hace que no podamos hacer nada, por lo menos hasta que nos digan qué van a hacer, que es lo obligatorio y que es lo que se va a requerir al usuario de patinete».

Así, el portavoz del PP pidió a Pepe Montoya que dejase sobre la mesa esta propuesta, pero el portavoz de este partido pidió añadir a la moción la redacción de una Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Vehículos de Movilidad Personal, 'una vez recibidas las directrices de la Dirección General de Tráfico', y ese cambio hizo que fuera aprobada.

Industria

Otra de las mociones aprobadas por unanimidad en la sesión plenaria fue la relativa a la incorporación de Roquetas de Mar a la red de Ciudades Industriales de la Junta de Andalucía, propuesta del Grupo Municipal de Vox Roquetas. Esta propuesta tiene entre sus objetivos un «buen impulso a la iniciativa industrial en en Roquetas de Mar», según explicó Luis Manuel Pomares. A su vez, Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza, comentó que «incorporarse a una red no puede quedarse en una declaración de intenciones ni de un titular, Roquetas necesita una estrategia clara con objetivos defendidos y resultados medibles».

Por su parte, Rafael Torres, concejal del PSOE de Roquetas, secundó la moción «compartimos plenamente la necesidad de potenciar la actividad industrial de nuestro municipio, que ha sido olvidada durante muchos años, ya que nuestro Ayuntamiento se ha volcado siempre en la especulación urbanística». A su vez, Gabriel Amat comentó que a Roquetas solo hace falta una cosa, que «entre Aguadulce, El Parador y la calle La Legión, ese será el desarrollo del municipio, abajo, pero también tenemos que defender Agricultura, Industria y Turismo», explicando que la nueva ordenación urbanística será clave.