El primer Pleno Municipal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar del año ha contado con tan solo once puntos en el orden del día. IDEAL

Roquetas aprueba redactar una Ordenanza Municipal sobre los patinetes eléctricos

El Pleno aprobó este miércoles la incorporación de Roquetas a la red de Ciudades Industriales de la Junta de Andalucía

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 14 de enero 2026, 19:35

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas celebró en la mañana de este miércoles 14 de enero su primer Pleno Municipal del año, siendo de convocatoria ordinaria. La ... primera sesión plenaria contó con tan solo once puntos en el orden del día destacando las siete mociones presentadas (cuatro de ellas fueron aprobadas) por el equipo de Gobierno y las formaciones de la oposición (salvo IU - Podemos, al que su portavoz no pudo asistir a esta sesión).

