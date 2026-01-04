Roquetas aprueba reconocimientos extrajudiciales de crédito para centros educativos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró el pasado jueves 18 de diciembre su último pleno del año 2025, en el que hubo un total ... de 26 puntos en el orden del día.

Entre ellos, cabe destacar el dictamen relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (punto 10), el reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al servicio de gestión del centro de atención socioeducativa (Escuela Infantil) denominado E. I Las Amapolas (punto 11) y del centro de atención socieducativa E. I Las Lomas.

Asimismo, durante la sesión plenaria se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento que contempla para este año un importe de 1.392.500 euros y una vigencia de un año.

El portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, destacó que este plan fue elaborado con la participación de todas las áreas municipales con la finalidad de promover la participación social y atender las necesidades a través de los distintos ámbitos de gestión municipal. El Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2.026 se distribuye en siete líneas estratégicas.