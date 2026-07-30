Roquetas aprueba el proyecto de demolición de la actual Casa Consistorial

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el proyecto de demolición de la actual Casa Consistorial y de las edificaciones ... y espacios adyacentes, una actuación imprescindible para continuar con el desarrollo del proyecto de construcción de la nueva sede administrativa municipal y la remodelación integral de la Plaza de la Constitución y su entorno.

Este acuerdo supone un nuevo avance dentro de la hoja de ruta marcada por el equipo de Gobierno para dotar al municipio de unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de una ciudad en continuo crecimiento. La demolición constituye la primera fase material de una actuación global que permitirá posteriormente completar el estudio geotécnico y culminar la redacción definitiva del proyecto de ejecución de la nueva Casa Consistorial.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, señaló que «seguimos dando pasos firmes para hacer realidad un proyecto estratégico que transformará el centro de la ciudad y permitirá ofrecer a los vecinos unas instalaciones municipales acordes con la importancia y el crecimiento que ha experimentado Roquetas de Mar durante los últimos años».

Asimismo, destacó que «la aprobación del proyecto de demolición supone iniciar una nueva etapa dentro de un proyecto que no solo contempla la construcción de un nuevo edificio administrativo, sino también la recuperación y ampliación de los espacios públicos para disfrute de todos los ciudadanos».

Demolición especializada

El proyecto contempla la demolición completa del conjunto de edificaciones que actualmente albergan la Casa Consistorial, así como la urbanización existente, dejando el solar completamente libre para la futura construcción del nuevo edificio y la reordenación de todo el ámbito de actuación.

Debido a la complejidad técnica de la intervención y a su ubicación en pleno centro urbano, las obras se licitarán como un lote independiente para favorecer la participación de empresas especializadas en este tipo de trabajos. El presupuesto base de licitación asciende a 1.090.904,30 euros (IVA incluido) y el plazo estimado de ejecución de las obras será de tres meses.

Transformación del centro urbano

Esta actuación forma parte del proyecto global de construcción de la nueva Casa Consistorial, incluido en el Plan de Contratación y en el programa de inversiones municipal, que contempla una inversión total de 14,3 millones de euros (Presupuesto licitación 13.602.373,55, IVA INCL) para crear un edificio administrativo moderno y continuar con la ampliación de la Plaza de la Constitución y la mejora de los espacios públicos colindantes.

El nuevo complejo administrativo permitirá modernizar la atención al ciudadano, mejorar la organización de los servicios municipales y continuar impulsando la revitalización del centro urbano, generando un espacio más abierto, accesible y funcional que reforzará el papel de la Plaza de la Constitución como uno de los principales puntos de encuentro de Roquetas de Mar, dando continuidad al proyecto presentado con la adjudicación de la redacción de la nueva Casa Consistorial.