El Pleno Municipal celebrado este jueves en Roquetas fue uno de los más importantes del año por la aprobación de los presupuestos. IDEAL

Roquetas aprueba el presupuesto del 2026 con críticas por «falta de ideas»

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, reconoció que la elaboración y planificación de estas cuentas fue una tarea «ardua»,

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:11

Comenta

«Comparezco hoy ante este Pleno para presentar y defender con convicción, el proyecto de presupuestos muncipales para el ejercicio 2026. Se trata del documento ... más importante que marcará la gestión pública del próximo año en nuestra ciudad y que ha sido elaborado con rigor y responsabilidad por este equipo de Gobierno», comenzaba así la concejala de Hacienda, Mayte Fernández Borja, con el tema más relevante del Pleno: los presupuestos, que hace unos días ya adelantó IDEAL.

