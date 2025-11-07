Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, revisa documentos de distintas índoles. IDEAL

Roquetas aprueba la Ordenanza de Protección y Bienestar de animales de compañía

El objetivo es prestar un mejor servicio a la ciudadanía respetando los derechos de sus mascotas y los vecinos

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:54

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó inicialmente la mañana de este jueves la Ordenanza Municipal sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales ... de Compañía y Potencialmente Peligrosos, un texto normativo que refuerza el compromiso del municipio con la defensa y bienestar de los animales, adaptando la regulación local a la nueva Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

