Roquetas aprueba una nueva utilidad para el edificio de la Cámara Agraria
El Pleno aprueba cuatro propuetas: dos mociones del Partido Popular, una del PSOE y otra de Almería Avanza
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Domingo, 22 de febrero 2026, 20:16
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró el pasado miércoles 11 de febrero una nueva sesión plenaria cargada de puntos del día (22 puntos más ... ruegos y preguntas). Entre los temas, cabe destacar las diez mociones presentadas por las formaciones políticas, cuatro de ellas fueron aprobadas.
El Grupo Popular presentó dos mociones relevantes para el desarrollo económico y social del municipio y de la provincia: por un lado, la solicitud al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que impulse con carácter prioritario el estudio de viabilidad del tren de cercanías Almería–Poniente; y, una iniciativa en defensa del sector primario ante el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, reclamando reciprocidad normativa, controles efectivos y la aplicación automática de cláusulas de salvaguarda.
La primera moción insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a iniciar, ala mayor brevedad, los trabajos de análisis y estudio de viabilidad del tren de cercanías Almería–Poniente, conforme a lo previsto en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería, aprobado por la Junta de Andalucía.
La segunda moción presentada por el Grupo Popular se centra en la defensa del sector primario frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, exigiendo que cualquier aplicación del mismo quede supeditada a condiciones reales y verificables de igualdad para los productores europeos.
Por su parte, el PSOE, que presentó dos propuestas, pudo ver como se aprobada una de ellas, que fue la relativa a convertir el edificio de la Cámara Agraria en un centro cívico municipal, para poder darle un espacio al tejido asociativo de Roquetas.
A su vez, Almería Avanza contó con el apoyo unánime del Pleno Municipal para aprobar una de sus propuestas, en concreto la relativa a la instalación de desfibriladores en espacios públicos de alta afluencia de Roquetas.
Destacaron también, aunque no se aprobaron una moción de bonificaciones fiscales a hoteles (Almería Avanza) y dotar de instalaciones adecuadas al Club de Atletismo de Roquetas (IU) y una relativa al cambio de condiciones laborales de la Policía Local de Roquetas (Vox).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión