Roquetas aprueba la licitación del servicio de mantenimiento de cámaras de tráfico

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente el expediente de contratación para la licitación del servicio de mantenimiento de ... las cámaras de tráfico y los paneles de información viaria del municipio, un servicio esencial para garantizar la seguridad vial y la correcta gestión del tráfico urbano.

Este contrato permitirá asegurar el funcionamiento, conservación y mantenimiento de los sistemas tecnológicos que monitorizan la circulación y facilitan información en tiempo real a la ciudadanía, contribuyendo a una movilidad más segura, eficiente y sostenible.

El servicio se licitará mediante procedimiento abierto, priorizando la calidad técnica de las ofertas, dada la importancia estratégica del sistema y el elevado número de usuarios diarios que dependen de estos dispositivos.

El concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, destacó que con esta actuación el equipo de Gobierno reafirma su compromiso con la modernización de los servicios públicos, la seguridad vial y la transformación digital, garantizando el correcto mantenimiento de infraestructuras tecnológicas clave para la gestión del tráfico y la información a conductores y peatones.

Contrato

El presupuesto base de licitación asciende a 59.290 euros (IVA incluido), con una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, hasta un máximo de cuatro años. El valor estimado del contrato, sin IVA y considerando posibles prórrogas, es de 98.000 euros. La licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas dentro del plazo establecido.