Roquetas aprueba una instrucción para facilitar la gestión urbanística

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, aprobó la Instrucción 1/2026, de 28 de julio, por la que se ... establecen los criterios de aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) a los ámbitos de suelo urbano no consolidado (Sunc-Aless) y suelo urbanizable previstos en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 2009.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, explicó que esta instrucción supone un importante avance para dotar de mayor seguridad jurídica, transparencia y agilidad administrativa a la tramitación de expedientes urbanísticos, adaptando la gestión del planeamiento municipal al nuevo marco normativo autonómico sin modificar el PGOU vigente.

Llamas destacó que el documento establece criterios técnicos y jurídicos que permitirán analizar cada ámbito urbanístico de forma individualizada, evitando interpretaciones automáticas que pudieran generar incertidumbre tanto para los propietarios como para promotores, técnicos y profesionales del sector.

La aprobación de esta instrucción permitirá que los servicios municipales dispongan de criterios homogéneos para la tramitación de licencias urbanísticas, declaraciones responsables, cédulas urbanísticas, instrumentos de gestión y ejecución y proyectos de urbanización y actuaciones edificatorias.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, subrayó que el objetivo es «ofrecer respuestas más ágiles y coherentes, respetando tanto el PGOU de 2009 como la normativa actualmente vigente derivada de la Lista y su Reglamento General. «Se trata de poner a disposición de este sector una marco claro para facilitar el desarrollo urbanístico ofreciendo seguridad jurídica para propietarios y promotores».

Uno de los aspectos más relevantes de la instrucción consiste en que desaparece la aplicación automática de antiguos criterios derivados de la anterior Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua), sustituyéndolos por un análisis «caso por caso» que determinará el régimen urbanístico realmente aplicable conforme a la legislación vigente.

Metodología específica

Además, se incorpora una metodología específica para los ámbitos denominados Sunc-Aless, clarificando su tratamiento jurídico y urbanístico e identificando el régimen de actuación que corresponde a cada uno de ellos. La instrucción tiene carácter interno y organizativo, por lo que no modifica el PGOU de 2009 ni altera la clasificación del suelo, sino que facilita su aplicación conforme al nuevo marco legal. Además, incorpora un amplio anexo técnico donde se identifican todos los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable del municipio, determinando el régimen urbanístico que corresponde a cada uno de ellos conforme a la LISTA, así como una relación auxiliar de parcelas afectadas por los ámbitos Sunc-Aless.

Con esta iniciativa, se continúa avanzando en la modernización de la gestión urbanística municipal, ofreciendo mayor certeza jurídica, reduciendo la complejidad administrativa y favoreciendo el desarrollo ordenado del municipio dentro del marco legal vigente.