Roquetas apoya el 'Sorteo del Oro' de Cruz Roja que se realizará el 23 de julio

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió este lunes en el salón de plenos a los representantes de la Asamblea Local de Cruz ... Roja con motivo de la celebración del sorteo extraordinario de lotería que tiene por lema 'Lo que hacemos por las personas vale oro'.

Amat agradeció la labor que cada día lleva a cabo Cruz Roja y deja claro la disposición del Ayuntamiento para colaborar y respaldar a estas organizaciones que cada día trabajan para ayudar a aquellas personas, familias y colectivos que están en riesgo de exclusión social y que necesitan la ayuda de entidades como Cruz Roja.

A su vez, los fondos recaudados en este sorteo se destinan a financiar programas de atención sanitaria y emergencias, ayuda a personas mayores y en situación de vulnerabilidad y respuesta ante catástrofes naturales y crisis humanitarias entre otras actuaciones.

Por su parte, Lina Espinosa, presidenta de Cruz Roja de Roquetas, explicó la memoria de gestión durante 2025. Espinosa detalló que durante el año pasado Cruz Roja en Roquetas atendió a 2.807 personas y realizó un total de 16.530 intervenciones. «Gracias al trabajo de voluntarios, socios y a iniciativas como este sorteo podemos poner en marcha programas que contribuyen a ayudar a muchos colectivos vulnerables desde distintos ámbitos, también agradecemos el respaldo que siempre nos brinda el Ayuntamiento».

En concreto, la organización atendió a 599 personas mayores, 512 personas desempleadas, a 101 personas de infancia y juventud, a 879 personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, a 938 migrantes, a 45 mujeres en dificultad, en el ámbito de salud atendió 34 personas y a otras 388 de población en general.

En la actualidad, 240 personas forman parte del equipo de voluntariado de Cruz Roja en Roquetas de Mar que cuenta con un total de 1.535 socios.