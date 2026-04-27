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Presentación del acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. IDEAL

Roquetas apoya el 'Sorteo del Oro' de Cruz Roja que se realizará el 23 de julio

Durante el año 2025 la organización atendió a más de 2.807 personas en el municipio con un total de 16.530 intervenciones

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 27 de abril 2026, 20:10

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El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió este lunes en el salón de plenos a los representantes de la Asamblea Local de Cruz ... Roja con motivo de la celebración del sorteo extraordinario de lotería que tiene por lema 'Lo que hacemos por las personas vale oro'.

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Roquetas apoya el &#039;Sorteo del Oro&#039; de Cruz Roja que se realizará el 23 de julio