Roquetas amplía los horarios de las bibliotecas hasta el 10 de julio

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, consciente de las necesidades de los estudiantes en época de exámenes, decidió ampliar los horarios ... de todas las bibliotecas del municipio y salas de lectura. Desde el pasado lunes, 1 de junio, y hasta el próximo miércoles, 10 de julio, permanecen abiertas todos los días, fines de semana incluidos, salvo las bibliotecas de Las Marinas y El Parador, que abren de lunes a viernes, desde las ocho y media de la mañana a las ocho y media de la tarde. Doce horas, con horario ininterrumpido, para que todos los estudiantes de la ciudad puedan preparar sus pruebas y exámenes en las mejores condiciones.

El concejal de Cultura, Dani Salcedo, aseguró que «el PSOE de Roquetas de Mar miente a los vecinos de Roquetas y a los jóvenes y estudiantes de la ciudad en particular. Por mucho que repitas e insistas en una falsedad no se convierte en cierta. Y es lo que este grupo político ha hecho, una vez más»

Salcedo lamentó que el portavoz suplente socialista, Rafael Torres, «use las redes sociales para críticas falsas». «En las últimas horas hemos visto en redes sociales una nueva publicación de los concejales de esta fuerza política criticando los horarios de las bibliotecas públicas».

«Aseguran, de forma errónea, que en Almería están abiertas todo el día para los estudiantes en época de exámenes y en El Ejido se han ampliado, mientras que en Roquetas se han recortado. Nada más lejos de la realidad».

Salcedo dejó claro que «parten de una premisa falsa, por tanto la conclusión también es falsa. Tan sólo hace falta acudir a cualquiera de las salas y bibliotecas, mirar los horarios y comprobar que la crítica y denuncia carece de sentido y es falsa».

«Para el equipo de Gobierno los jóvenes y los estudiantes son una prioridad para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con su alcalde Gabriel Amat, a la cabeza. No en vano, en el presupuesto en vigor para este año, se contempla una partida para una nueva biblioteca en Las Salinas. Una reivindicación histórica de los vecinos, en una de las zonas de la ciudad de mayor crecimiento».

Horarios

La Biblioteca Municipal de Roquetas y la Biblioteca Municipal de Aguadulce tienen el mismo horario, es decir, abren de lunes a domingo de 08.30 horas a 20.30 horas, y a su vez, la Biblioteca Municipal de Las Marinas y la Biblioteca Municipal de El Parador abren de lunes a viernes de 08.00 horas a 14.00 horas y de 15.00 horas a 21.00 horas. La Sala de Lectura de los Bajos se encuentra cerrada.

Publicación mencionada

La tarde de este martes, 2 de junio, el PSOE de Roquetas de Mar publicaba en sus redes sociales que «en Almería capital, las salas de estudio están abiertas 24 horas hasta el 28 de junio. En El Ejido, los horarios están ampliados. En Roquetas de Amat, todo lo contrario: horario de verano reducido, menos horas que durante el curso habitual».

La formación socialista argumentaba que «los jóvenes, los estudiantes... no cuentan para el PP de Amat. Años cometiendo el mismo error y si cambia algo es para peor». Además, añadían que «no nos cansaremos de exigir la ampliación de los horarios de las bibliotecas para facilitar el estudio, todo el año, pero especialmente en época de exámenes».