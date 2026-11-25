El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Delegación de la Mujer y el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), conmemoró ... el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto institucional en el que se puso de manifiesto el firme compromiso del municipio con la erradicación de la violencia de género, la defensa de la igualdad y el apoyo a todas aquellas mujeres que sufren cualquier forma de violencia.

Bajo el lema 'Únete para poner fin a la violencia contra la mujer', la plaza del Ayuntamiento fue el escenario de una jornada de recuerdo a las víctimas, de reivindicación y de rechazo a una lacra social cuya erradicación requiere la implicación de las administraciones públicas y del conjunto de la sociedad.

El acto comenzó a las 18.00 horas con la iluminación de la fachada del Ayuntamiento, seguida de una performance de sensibilización y de la lectura del manifiesto institucional por parte de las autoridades y representantes de las asociaciones de mujeres del municipio.

Durante su intervención, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia de mantener un compromiso firme y permanente en la lucha contra la violencia de género, insistiendo en la necesidad de continuar trabajando de forma coordinada desde las distintas administraciones públicas.

«La violencia contra las mujeres es una lacra social que debemos combatir desde la unidad, la responsabilidad y el compromiso de todos. No podemos bajar la guardia mientras haya una sola mujer que viva con miedo o vea amenazada su libertad, su dignidad o su integridad. Tenemos la obligación de seguir trabajando para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres», señaló Amat.

En este sentido, el alcalde incidió en la responsabilidad de las instituciones públicas a la hora de garantizar que las mujeres que atraviesan una situación de violencia dispongan de los medios y recursos necesarios para afrontar esta realidad.

«Desde las administraciones públicas debemos seguir impulsando y reforzando los servicios de información, asesoramiento, atención y acompañamiento, facilitando que todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación de violencia puedan acceder a la ayuda que necesitan. Es fundamental que sepan que no están solas, que cuentan con el respaldo de las instituciones y que existen profesionales y recursos que pueden ayudarlas a salir de esa situación y recuperar su libertad, su seguridad y su autonomía», subrayó el alcalde.

Asimismo, Amat destacó la importancia de la educación, la prevención y la sensibilización como herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, agradeciendo la labor que desempeñan los profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer y las asociaciones de mujeres del municipio.

Tras la intervención del alcalde, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. Posteriormente, se inició una marcha silenciosa hasta el monolito en repulsa de la violencia de género, donde las autoridades y representantes de las asociaciones de mujeres han participado en un encendido de velas como símbolo de recuerdo, solidaridad y homenaje a las víctimas.

El acto concluyó con una suelta simbólica de globos en memoria de cada una de las mujeres asesinadas por violencia de género durante 2026, renovando el compromiso colectivo de seguir trabajando para que ninguna mujer tenga que sufrir violencia por el hecho de serlo.

Un compromiso que va más allá del 25N

La conmemoración del 25N constituye uno de los principales actos de la amplia programación que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Delegación de la Mujer que dirige María Ángeles Alcoba y del Centro Municipal de Información a la Mujer, diseñó para fomentar la sensibilización, la concienciación y la prevención de la violencia de género.

A lo largo del mes de noviembre se programaron distintas iniciativas dirigidas a promover la autoestima, el bienestar emocional, la autonomía personal y las relaciones afectivas saludables, así como a proporcionar herramientas para la prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Entre estas actividades destacan los talleres de coaching La banda sonora de una mujer y La magia de quererte; el taller de bienestar emocional Cuidarnos para sentirnos bien, en colaboración con la Asociación de Mujeres Dulcemar; y el taller Desmitificando el amor romántico: Amar sin mitos, vivir sin violencia, organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Asunción de El Parador.

La programación incluyó también el taller de defensa personal Mujeres fuertes, mujeres libres: defensa personal e igualdad, dirigido a trabajadoras del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, así como la Marcha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dirigida a toda la ciudadanía prevista para el 13 de diciembre como muestra de rechazo y sensibilización frente a la violencia de género.

De forma paralela, se contemplaron actuaciones de prevención en los centros educativos del municipio, tanto en los Institutos de Educación Secundaria como en los Centros de Educación Infantil y Primaria, mediante acciones de formación, sensibilización y coeducación orientadas a fomentar desde edades tempranas valores de respeto, convivencia e igualdad.

Las actividades continuarán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre con el taller de defensa personal Seguridad, confianza y autonomía, abierto a la ciudadanía del municipio, que tendrá lugar en el Edificio Polivalente de El Puerto.

La programación concluirá el próximo 11 de diciembre con el taller Desmitificando el amor romántico: Construyendo relaciones sanas e igualitarias, que se celebrará en el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Con todas estas iniciativas, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reafirma su compromiso de mantener activa durante los 365 días del año la lucha contra la violencia de género, impulsando políticas de prevención, sensibilización y atención a las mujeres, y promoviendo la implicación de toda la sociedad en la construcción de un municipio más seguro, igualitario y libre de violencia.