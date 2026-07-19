Roquetas albergará una exposición de aves almerienses durante este verano

La Diputación de Almería difunde el legado popular y científico de las aves ligadas al territorio provincial a través de una exposición del Instituto de ... Estudios Almerienses, IEA, que se puede visitar hasta el 31 de agosto en el Aula del Mar de Roquetas de Mar. La muestra se titula 'Las aves de los almerienses. Un recorrido por Almería a través de los nombres populares de sus aves' en la que se fusiona de manera inédita la riqueza de la biodiversidad provincial con el legado de la tradición oral y la etnografía local.

La muestra está integrada por 15 paneles informativos. El proyecto fue coordinado por Mariano Paracuellos Rodríguez y plasma un riguroso trabajo de investigación que rescata del olvido más de 700 nombres vernáculos con los que los habitantes de los distintos pueblos, comarcas y cortijadas almerienses designaban tradicionalmente a cerca de 200 especies de aves.

La diputada provincial, María Luisa Cruz, acompañada por la concejala de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Amalia López y la concejal Susi Ibáñez, inauguraron la exposición en este punto emblemático del municipio donde se pone de relieve la vinculación de Roquetas de Mar y los roqueteros con el mar.

En este sentido, María Luisa Cruz señaló que «esta muestra une de forma brillante dos de los grandes patrimonios de nuestra tierra: la riqueza de nuestra biodiversidad y la extraordinaria riqueza de nuestro lenguaje popular. Términos como gavina, colorín, pajarica o linero, que nuestros antepasados usaban de forma natural, corren el riesgo de desaparecer por la homogeneización del lenguaje. Cuando desaparece una palabra, muere una forma de entender la tierra, por lo que conservar este patrimonio lingüístico es defender nuestra propia identidad».

Asimismo, la diputada agradeció la excelente acogida del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por su firme compromiso con la divulgación cultural y la puesta en valor del litoral a través del espacio del Aula del Mar. Del mismo modo, se ensalzó el papel del IEA como un referente nacional en la investigación silenciosa, paciente y constante para preservar las tradiciones y la memoria colectiva de la provincia.

Por su parte, la concejala de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Amalia López, animó «a vecinos, visitantes y turistas a acercarse al Aula del Mar y disfrutar de esta interesante exposición, que nos permite descubrir la riqueza ornitológica de nuestra provincia y conocer mejor unas especies que forman parte de nuestro patrimonio natural y de nuestra identidad».

López destacó que «Roquetas de Mar cuenta con espacios naturales de gran valor que acogen una importante diversidad de aves y especies singulares. Esta exposición constituye una magnífica oportunidad para acercarnos a esa riqueza, aprender a reconocerla y concienciarnos sobre la importancia de conocer, respetar y conservar nuestro entorno natural».

Asimismo, la concejala puso en valor el Aula del Mar como «un espacio de referencia para la divulgación y el conocimiento de nuestro patrimonio natural. A través de exposiciones e iniciativas como esta conseguimos acercar a la ciudadanía la fauna, la flora y la biodiversidad marina de nuestro litoral, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro, aprendizaje y sensibilización ambiental para vecinos y visitantes».

Nuestra tradición oral

A diferencia de otras muestras puramente fotográficas u ornitológicas, «Las aves de los almerienses» aporta el valor añadido de explorar el lenguaje hablado de la provincia. Expresiones tradicionales como rubitacos, zumayas o sigrillos, que antaño formaban parte del imaginario popular pero que hoy resultan extrañas, recuperan su espacio en la memoria colectiva para concienciar también sobre la necesidad de proteger la fauna local.

La exposición permanecerá abierta tanto para los residentes de la provincia como para los miles de turistas que eligen el municipio costero como destino estival, pudiendo visitarse en las instalaciones del Aula del Mar hasta el próximo 31 de agosto en horario de martes a sábado, de 10.00 horas a 13.00 horas y de 18.00 horas a 21.00 horas y los domingos de 11.00 horas a 13.00 horas. Los lunes permanece cerrado.