Roquetas albergará el VI Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco G. Bellido, presentó este miércoles en Roquetas ... el VI Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, que reunirá los próximos 3 y 4 de octubre en el municipio roquetero a alrededor de 120 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años procedentes de distintos municipios de la provincia.

En la presentación participaron también el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y la diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, poniendo de manifiesto la colaboración entre la Junta de Andalucía, las administraciones locales y la Diputación Provincial para impulsar la participación de la infancia y la adolescencia en la vida pública.

Bellido destacó que este encuentro «permite dar voz a nuestros niños, niñas y adolescentes y crear un espacio en el que puedan expresar sus inquietudes, intercambiar experiencias y plantear propuestas sobre aquellos asuntos que afectan directamente a su vida cotidiana».

El delegado territorial subrayó que «no podemos hablar de políticas dirigidas a la infancia sin contar con la propia infancia. Escucharlos y facilitar su participación supone reconocerles como ciudadanos de pleno derecho y hacerles partícipes de la construcción de sus municipios».

El VI Encuentro Provincial contará con la participación de representantes de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Almería, Cuevas del Almanzora, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Roquetas de Mar, Serón, Vera y Vícar, junto a municipios como Adra, El Ejido y Pulpí, que están trabajando en la constitución de sus respectivos consejos.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que es una gran satisfacción acoger este Encuentro de Consejos Sociales de la Infancia en la ciudad, ya que «esta iniciativa nos permite escuchar, compartir experiencias y, sobre todo, reconocer el papel que los niños, adolescentes y jóvenes deben desempeñar en la construcción de nuestros municipios y de nuestra sociedad».

«Desde las administraciones tenemos la responsabilidad de generar espacios reales de participación para que los menores puedan expresar sus opiniones, trasladar sus inquietudes y formular propuestas sobre aquellas cuestiones que afectan a su vida cotidiana y al futuro de sus ciudades. Darles voz significa también reconocer plenamente sus derechos y demostrarles que sus ideas, sus demandas y sus necesidades son importantes», explicó el regidor municipal.

La diputada de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, agradeció a la Junta de Andalucía que «haya contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería en la organización de este Encuentro. La Diputación tiene la responsabilidad de impulsar políticas de infancia desde el ámbito local, a través de la participación infantil en la promoción de los deberes y la defensa de los derechos de la infancia, con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes».

Nieto destacó que «desde 2016 trabajamos con las Ciudades Amigas de la Infancia y sus Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de los municipios más pequeños de nuestra provincia, ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes un espacio en el que compartir experiencias y dar visibilidad a su labor, y seguiremos apostando, hoy y en el futuro, por crear encuentros como este que fomenten su participación social por un pleno progreso de la infancia y la adolescencia»

'Mismo juego, distintas realidades'

Esta sexta edición se desarrollará bajo el lema 'Mismo juego, distintas realidades', elegido por los propios niños, niñas y adolescentes participantes. A través de él quieren poner el foco en el derecho al juego y en su importancia para conseguir un desarrollo saludable desde el punto de vista físico, cognitivo, creativo y emocional.

El encuentro servirá, además, para trabajar valores relacionados con la convivencia, el respeto y la inclusión, así como para fomentar espacios de ocio saludable en los municipios. El lema parte de la consideración del juego no solo como una actividad de ocio, sino como un elemento fundamental para el desarrollo integral y para favorecer relaciones respetuosas e inclusivas entre niños y adolescentes.

Bellido señaló que «el lema elegido este año nos invita a reflexionar sobre una realidad muy importante: todos los niños y niñas tienen derecho a jugar, relacionarse y disfrutar de espacios seguros e inclusivos, independientemente de sus circunstancias personales o sociales».

En este sentido, el delegado recordó que en el manifiesto elaborado en la anterior edición los propios participantes ya plantearon la necesidad de disponer de espacios de encuentro para adolescentes que tengan en cuenta las diferentes diversidades, fomentando el respeto, la convivencia y la inclusión, además de mostrar su compromiso con el cuidado de sus entornos más cercanos y con el ocio saludable.

III Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía

La iniciativa se enmarca en el III Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía y tiene entre sus principales objetivos dar visibilidad a la participación infantil, favorecer el intercambio de experiencias entre los diferentes consejos locales y reforzar la relación entre los menores, los responsables públicos y los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

A través de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, los menores disponen de cauces para aprender a participar democráticamente y trasladar sus opiniones y propuestas a las administraciones locales. Estos órganos representan, además, la voz y los intereses de la infancia y adolescencia de sus respectivos municipios y favorecen su implicación en las políticas públicas locales.

El delegado territorial agradeció la implicación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de la Diputación Provincial de Almería, de los municipios participantes y de los profesionales que trabajan durante todo el año con los Consejos Locales.

«Queremos que los días 3 y 4 de octubre Roquetas de Mar se convierta en un gran espacio de participación, convivencia y aprendizaje, pero, sobre todo, en un lugar en el que los verdaderos protagonistas sean los niños, niñas y adolescentes», concluyó Bellido.