Roquetas alberga las XXXV Jornadas de Convivencia de la ONCE para una mejor integración El presidente de Diputación, Javier Aureliano García, destacó la labor social que lleva a cabo esta organización para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual

El Pabellón de Deportes Infanta Cristina de Roquetas de Mar acoge desde hoy las XXXV Jornadas de Convivencia que cada año organiza la Unidad Progresista de la ONCE en las que van a participar más de 3.000 personas con discapacidad visual procedentes de todos los rincones de España.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, junto con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez y el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto, han inaugurado este encuentro en el que se va a llevar a cabo la asamblea anual en la que se abordarán los retos y desafíos a los que se enfrenta este colectivo y, en concreto, la ONCE.

Javier A. García ha destacado que para la Diputación provincial es una satisfacción que la ONCE haya elegido la provincia de Almería para celebrar esta importante asamblea en Roquetas de Mar. «Desde la institución provincial somos conscientes de la importante labor que lleva a cabo esta organización en nuestro país para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual y nuestra obligación es respaldar este tipo de iniciativas y colaborar para que puedan celebrarse en Almería», destaca el presidente.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, ha destacado que con la celebración de estas convivencias se cumplen dos objetivos, por un lado, se demuestra el compromiso del equipo de Gobierno con las políticas de inclusión e integración de aquellas personas y colectivos más vulnerables y, por otro lado, impulsar este tipo de eventos que se convierten en un importante reclamo turístico fomentando el turismo de congresos o de negocios que «sea un complemento al resto de la oferta turística, deportiva y cultural del municipio».

«Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar mostramos nuestra plena disposición para colaborar con instituciones que hacen una labor tan importante para la sociedad como es la ONCE», subraya Rodríguez.

El vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto, ha agradecido al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y a la Diputación su colaboración y apoyo para hacer realidad la celebración de estas jornadas. «En estas jornadas de convivencia vamos a abordar en asamblea los principales retos y desafíos de futuro, así como, la situación actual de este colectivo y sus principales necesidades», explica Pinto.

Además, ha subrayado la importancia de concienciar a la sociedad de que «la inclusión es posible, las personas con discapacidad visual podemos aportar riqueza social y creemos en la integración, sumar voluntades puede hacer que el mundo sea un poco mejor». «Confiamos en que Roquetas de Mar reúne todas las condiciones necesarias para que los asistentes puedan disfrutar de la celebración de este encuentro», ha concluido Pinto.

Durante el desarrollo del acto el presidente de ONCE, Miguel Carballeda y el vicepresidente de ONCE, Alberto Durán, han entregado al presidente de Diputación y la teniente de alcalde de Roquetas de Mar un regalo, una figura de un perro guía que simboliza las reivindicaciones de este colectivo, así como una réplica del cupón especial del próximo 16 de octubre con la imagen del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Las XXXV Jornadas de Convivencia de la ONCE se celebrarán hasta el próximo 16 de octubre en Roquetas de Mar