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Fachada de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas. IDEAL

Roquetas adjudica el servicio de mantenimiento de tres edificios municipales educativos

La duración inicial del contrato será de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 27 de abril 2026, 19:59

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó hace unos días la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento, reparación y conservación de diversos edificios ... municipales dependientes de la Concejalía de Educación, con el objetivo de garantizar su adecuado estado y funcionamiento.

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