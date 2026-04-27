Roquetas adjudica el servicio de mantenimiento de tres edificios municipales educativos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó hace unos días la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento, reparación y conservación de diversos edificios ... municipales dependientes de la Concejalía de Educación, con el objetivo de garantizar su adecuado estado y funcionamiento.

Este contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, incluye además el suministro de materiales necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos, asegurando así una respuesta eficaz a las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones públicas.

Los edificios incluidos en este servicio son la Escuela Municipal de Música, Teatro y Danza, el Centro de Adultos C.E.P.E.R. Mare Nostrum y la Universidad de Mayores, espacios fundamentales para la formación y la actividad educativa en el municipio.

La adjudicación recayó en la empresa Verdemar Roquetas S.L.U por un importe que asciende de a 35.000 euros anuales (IVA incluido), estableciéndose como un límite máximo de gasto, en función de las necesidades reales que se vayan produciendo durante la ejecución del contrato.

La duración inicial del contrato será de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años, lo que permitirá dar continuidad a un servicio esencial para el mantenimiento de las infraestructuras educativas municipales.

Finaliza el plazo de admisión

Asimismo, la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar abrió el periodo de admisión para el curso académico 2026/27, consolidándose como uno de los principales referentes culturales y educativos del municipio. El proceso de solicitud de plaza para nuevo alumnado comenzó el pasado lunes 6 de abril y permanecerá abierto hasta el próximo jueves 30 de abril.

La directora del centro, Belinda Sánchez-Capuchino, destaca la importancia de la Escuela de El Parador como espacio de desarrollo personal y artístico y explica que «nuestra prioridad es ofrecer una formación artística integral que vaya más allá de la técnica, fomentando la creatividad, la expresión y el crecimiento personal del alumnado. La Escuela se ha consolidado como un motor cultural en Roquetas de Mar, un espacio vivo en constante interacción con la ciudadanía a través de conciertos, representaciones y colaboraciones».

La Escuela ofrece una amplia variedad de disciplinas adaptadas a todas las edades y niveles: Música (desde 8 años): 17 especialidades instrumentales (piano, guitarra, clarinete, flauta travesera, saxofón, trompeta, trombón, bombardino, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra flamenca y cajón flamenco), con formación en Lenguaje Musical y participación en más de 16 agrupaciones (banda, orquestas, big band, ensembles, entre otras).

También destaca en Música y Movimiento el programa de iniciación musical para niños y niñas de 4 a 7 años, en Danza incluye Predanza (7 años), Ciclo de Formación (desde 8 años), Curso Intensivo (desde 13 años) y Flamenco para todas las edades.