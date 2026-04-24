Roquetas adjudica el servicio de mantenimiento de cámaras de tráfico y paneles de información

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas aprobó la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de las cámaras de tráfico y los ... paneles de información viaria del municipio.

Este contrato permitirá asegurar el funcionamiento, conservación y mantenimiento de los sistemas tecnológicos que monitorizan la circulación y facilitan información en tiempo real a la ciudadanía. La adjudicación se realizó mediante procedimiento abierto, resultando como oferta mejor valorada la presentada por la empresa Aplicaciones Tecnológicas JUMA, S.L., al obtener la mayor puntuación en el conjunto de criterios técnicos y económicos.

El contrato fue adjudicado por un importe de 39.500 euros (IVA excluido), lo que supone un total de 47.795 euros (IVA incluido) para los dos años de duración inicial del servicio.

Además, la empresa adjudicataria incluyó mejoras en los tiempos de respuesta ante incidencias, estableciendo un máximo de 24 horas para incidencias críticas y 48 horas para incidencias menores, lo que redundará en una mayor eficacia en la gestión del sistema. La duración del contrato será de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales, hasta un máximo de cuatro años.

A su vez, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó a principios de febrero el expediente de contratación para la licitación del servicio de mantenimiento de las cámaras de tráfico y los paneles de información viaria del municipio, un servicio esencial para garantizar la seguridad vial y la correcta gestión del tráfico urbano.

El presupuesto base de licitación ascendía a 59.290 euros (IVA incluido), con una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, hasta un máximo de cuatro años. El valor estimado del contrato, sin IVA y considerando posibles prórrogas, era de 98.000 euros.

Renovación

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Protección del Medio Ambiente, Zonas Verdes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos, va a llevar a cabo la reposición del cinco por ciento de los contenedores instalados el termino municipal. La concejala, Susi Ibáñez, explicó que esta renovación se enmarca dentro del contrato del servicio de recogida y limpieza de residuos con la empresa concesionaria de este servicio.

El objetivo es reforzar la flota de contenedores, detectar aquellos que estén deteriorados o en mal estado y, al mismo tiempo, probar nuevos modelos cuyos materiales responden mejor a las condiciones externas o climatológicas apostando por un modelo de contenerización sostenible, respetuoso con el medio ambiente y adaptado a las necesidades de los vecinos.

Punto limpio

El Ayuntamiento de Roquetas informó de que los vecinos tienen a su disposición el servicio de Punto Limpio Móvil, una forma accesible de reciclar correctamente residuos domésticos especiales. Este servicio funciona de lunes a sábado, de 09.00 horas a 15.50 horas, y recorre diferentes zonas del municipio a lo largo de la semana.

El Punto Limpio 1 se encuentran en el Pabellón Deportivo Máximo Cuervo (lunes), Mercado de Abastos de Aguadulce (martes), Calle Rocío Jurado, Campillo del Moro (miércoles), Plaza de la Asunción, El Parador (jueves), Calle La Coruña, junto al Teatro Auditorio (viernes) y Plaza Francisco Rivera, Cortijos de Marín (sábado).

En el Punto Limpio 2 se encuentran en la Calle Fuentebravía, Roquetas (lunes), Plaza Motrico, Paseo de los Baños (martes), Calle Nuñez de Balboa, Las Marinas (miércoles), Aparcamiento Avenida Mariano Hernández y Avenida Sudamérica (jueves), Calle Alcalá La Real, El Solanillo (viernes) y Aparcamientos Avenida Entremares y Avenida Playa Serena (sábado).