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Uno de los lugares de Aguadulce donde hay cámaras de tráfico que mejoran la seguridad. IDEAL

Roquetas adjudica el servicio de mantenimiento de cámaras de tráfico y paneles de información

El contrato permite garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de control y gestión del tráfico

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 24 de abril 2026, 10:27

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas aprobó la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de las cámaras de tráfico y los ... paneles de información viaria del municipio.

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