Roquetas adjudica la redacción del proyecto de la futura piscina cubierta en Aguadulce El futuro complejo cuenta con una inversión que ronda los 400.000 euros y que mejorará las instalaciones del núcleo

J. Cortés Roquetas de Mar Sábado, 23 de agosto 2025, 02:16

amiento de Roquetas de Mar aprobó la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del futuro Centro Deportivo de Aguadulce, que incluirá una piscina cubierta y un gimnasio.

Se trata de un paso decisivo para poner en marcha una de las infraestructuras más esperadas por los vecinos, con un presupuesto base de licitación de 399.896,26 euros (IVA incluido).

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «este nuevo Centro Deportivo supondrá una mejora fundamental para la calidad de vida de los vecinos de Aguadulce y de todo el municipio. Apostamos por dotar a nuestra ciudad de instalaciones modernas, accesibles y eficientes, que fomenten la práctica deportiva y la convivencia. Roquetas sigue creciendo con proyectos que responden a las demandas de nuestros ciudadanos».

Infraestructura

Cabe destacar que esta infraestructura deportiva «se suma a la construcción del Complejo deportivo Ciudad de Roquetas de Mar cuyas obras ya han empezado y que contempla una piscina cubierta de ocho calles, una de ellas adaptada y un gimnasio de última generación por lo que nuestra intención es que el centro deportivo de Aguadulce cuente con dotaciones y equipamientos similares».

El contrato, dividido en dos lotes, contempla por un lado la redacción del proyecto y dirección facultativa y, por otro, la coordinación de seguridad y salud. La duración estimada de los trabajos es de seis meses para la redacción del proyecto y unos 18 meses para la ejecución de las obras, una vez finalice esta fase técnica.

Tras el proceso de licitación y evaluación técnica y económica, el estudio de arquitectura Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P. resultó adjudicatario del Lote 1 (redacción y dirección facultativa), mientras que la empresa Jeveal Ingeniería y Seguridad S.L. obtuvo la mejor puntuación en el Lote 2 (coordinación de seguridad y salud).

Proyecto

Con este proyecto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el impulso de nuevas instalaciones deportivas, avanzando en un plan de infraestructuras que permita responder a la creciente demanda de la población y consolidar a Roquetas de Mar como referente en calidad de servicios públicos.

Por otro lado, a principios del mes de agosto, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para licitar los servicios profesionales de redacción del proyecto y dirección facultativa de la futura piscina de agua de mar en Aguadulce.

Este contrato contempla una inversión total de 123.948,93 euros, IVA incluido. El plazo para la presentación de ofertas será de sesenta días naturales, contados a partir del siguiente a su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el objetivo de permitir la máxima participación de empresas especializadas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, subrayó la relevancia de esta iniciativa afirmando que «este proyecto es una apuesta por la mejora de las instalaciones deportivas y de ocio de nuestro municipio, que no solo beneficiará a los vecinos de Aguadulce, sino que también será un impulso para la actividad económica local. Queremos que Roquetas de Mar siga siendo un referente en calidad de vida, infraestructuras y servicios públicos».

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Contratación 2025, aprobado en diciembre de 2024, y forma parte de la estrategia municipal de modernización de infraestructuras. Con este proyecto, el Ayuntamiento busca no solo dotar a Aguadulce de un equipamiento deportivo singular, sino también reforzar la oferta turística del municipio, diversificando sus atractivos y generando nuevas oportunidades económicas.