Roquetas adjudica la redacción del proyecto de la futura piscina de agua de mar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente el expediente de adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico ... y de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación, dirección de obra y dirección de ejecución de la futura piscina saludable de agua de mar en Aguadulce, una infraestructura estratégica orientada a la mejora de la calidad de vida, la promoción de hábitos saludables y la diversificación de la oferta turística del municipio costero.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destaca la importancia de esta infraestructura que supone un salto cualitativo de los servicios público en beneficio de los vecinos y visitantes.

«La futura piscina de mar esta pensando como un recurso más a disposición de los ciudadanos que se hará realidad como una infraestructura referente en calidad de vida y convertirse en un espacio pensado para perdurar en el tiempo, adaptarse a las necesidades de los usuarios y convertirse en un símbolo de modernidad y bienestar para toda la ciudad», señala el alcalde. Asimismo, el contrato fue adjudicado a Estudios Ferrer Arquitectos S.L, por un importe total de 94.201,19 euros (IVA incluido).

A su vez, la redacción del proyecto contará con un plazo estimado de 6,2 meses, mientras que la ejecución de las obras se prevé en un periodo aproximado de 18 meses, garantizando el desarrollo del proyecto con los máximos estándares técnicos y de calidad.

Hábitos de vida saludables

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar busca no solo dotar a Aguadulce de un equipamiento deportivo singular, sino también reforzar la oferta turística del municipio, diversificando sus atractivos y generando nuevas oportunidades económicas.

La piscina de agua de mar se concibe como un espacio polivalente, adecuado tanto para el uso recreativo como para la práctica deportiva, y se espera que tenga un impacto positivo en la salud y el bienestar de la población, fomentando hábitos de vida saludables y el deporte como herramienta de integración social.

Por otro lado, los trabajos de construcción del futuro Complejo de la Ciudad Deportiva de Roquetas de Mar marchan a buen rimo. Se trata de una infraestructura que contempla entre otras dotaciones, una piscina cubierta de ocho calles, una de ellas adaptada, una piscina terapéutica y una sala fitness junto a otros equipamientos como zonas de recreo con rocódromo, calistenia, juegos infantiles o baloncesto 3x3.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, comprobó a mediados de noviembre del pasado año el desarrollo de estos trabajos de construcción de este futuro centro deportivo que ocupa una superficie total de 12.000 metros cuadrados. «Desde el equipo de Gobierno hemos hecho un esfuerzo importante para cubrir la demanda de instalaciones deportivas en Roquetas de Mar, ya que la construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad», subrayó el primer edil.

Asimismo, el alcalde explicó que una vez finalicen las obras de construcción de este centro deportivo se iniciará la reforma del CDU Juan González de El Parador junto el impulso de otros proyectos claves en Aguadulce que también vendrá a cubrir la demanda de instalaciones deportivas en el municipio. En concreto, Amat recordó que junto a la remodelación y adecuación de la Rambla San Antonio se contemplan importantes infraestructuras como un gran parque y el impulso de una piscina cubierta y un gimnasio.