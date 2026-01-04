Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ubicación de la futura piscina de agua de mar a unos pocos metros de la playa de Aguadulce. IDEAL

Roquetas adjudica la redacción del proyecto de la futura piscina de agua de mar

La piscina de agua de mar se concibe como un espacio polivalente, adecuado tanto para el uso recreativo como para la práctica deportiva

J. Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 4 de enero 2026, 19:07

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente el expediente de adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico ... y de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación, dirección de obra y dirección de ejecución de la futura piscina saludable de agua de mar en Aguadulce, una infraestructura estratégica orientada a la mejora de la calidad de vida, la promoción de hábitos saludables y la diversificación de la oferta turística del municipio costero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Cabalgata de Reyes de Granada saldrá por la mañana debido a la lluvia
  2. 2

    Un conductor kamikaze ebrio a la Guardia Civil: «Me da igual si me metéis 40.000 delitos»
  3. 3 Los cambios en las cabalgatas de la provincia de Granada por la lluvia
  4. 4

    Ramón Díaz dimite como entrenador del Covirán
  5. 5 El pronóstico del tiempo hora a hora de la Aemet para el día de la Cabalgata en Granada
  6. 6

    Un conductor ebrio tumba un semáforo y circula por las vías del metro en Armilla
  7. 7 Atrapados cuando intentaban huir por los tejados tras hallar un sótano lleno de marihuana en Alhendín
  8. 8

    Nicolás Maduro a su llegada al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn: «Happy new year»
  9. 9 Granada descarta el cambio de día de la Cabalgata
  10. 10

    40 muertos en el ataque a Venezuela, entre ellos, gran parte del equipo de seguridad de Maduro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas adjudica la redacción del proyecto de la futura piscina de agua de mar

Roquetas adjudica la redacción del proyecto de la futura piscina de agua de mar