Roquetas adjudica 29 puestos para la venta ambulante en el mercadillo de los jueves

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Comercio, adjudicó 29 nuevas autorizaciones para la venta ambulante en el mercadillo de ... los jueves, reforzando así una de las principales actividades comerciales tradicionales del municipio.

Las nuevas licencias corresponden a diferentes sectores, entre los que destacan la venta de frutas y verduras, textil, plantas entre otros productos habituales de este mercado, que cuenta en la actualidad con 270 autorizaciones de venta y que ofrece una amplia variada oferta desde fruta y verduras, ropa, mecería complementos incluso embutidos y comida recién hecha.

La concejala de Comercio, Alba Acedo, subrayó que esta adjudicación «supone un nuevo impulso para un sector que desempeña un papel fundamental en la economía local y que genera oportunidades para numerosos profesionales de la venta ambulante».

Asimismo, destacó que el mercadillo de los jueves de Roquetas de Mar dispone de unas instalaciones modernas y servicios de calidad que contribuyen a mejorar la experiencia tanto de vendedores como de clientes. Entre ellos, destacan aseos públicos de obra, servicio de ambulancia durante la jornada, vigilancia privada y un dispositivo especial de seguridad.

En este sentido, la concejala explicó que la Policía Local de Roquetas de Mar también desarrolla labores de vigilancia mediante vuelos con drones, una herramienta que permite reforzar el control de la venta ambulante ilegal y combatir esta práctica con todos los medios disponibles, garantizando así una competencia justa y el cumplimiento de la normativa vigente.

Alba Acedo resaltó además la gran afluencia de público que registra semanalmente el mercadillo de los jueves, consolidado como uno de los más importantes de la provincia.

«Cada jueves miles de personas visitan nuestro mercadillo, lo que demuestra la confianza que vecinos y visitantes depositan en este espacio comercial. Se trata de un referente que dinamiza la economía local, favorece la actividad de los comerciantes y contribuye a atraer visitantes a nuestro municipio», señaló.