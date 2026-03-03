Roquetas adjudica el proyecto para construir la 'Casa Consistorial del futuro'

La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas aprobó recientemente la adjudicación del contrato de servicio para la redacción del proyecto básico y de ... ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de derribo, estudio geotécnico, levantamiento topográfico y dirección de obra para la construcción de la nueva Casa Consistorial, así como la ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes.

La adjudicación de este contrato, que fue adjudicado a la mercantil Estudio Carbajal S.L.P, por un importe de 428.945 euros (I.V.A. incluido), supone un nuevo avance dentro de la hoja de ruta del equipo Gobierno municipal para dotar a Roquetas de Mar de unas instalaciones administrativas modernas, eficientes y acordes a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, destacó la importancia de este paso administrativo dentro de un proyecto de ciudad a largo plazo. «La adjudicación de este contrato nos permite avanzar con firmeza hacia la construcción de una nueva Casa Consistorial, una infraestructura clave para seguir mejorando el servicio público que prestamos a nuestros vecinos. Queremos una administración más cercana, moderna y eficaz, preparada para responder a las demandas presentes y futuras de la ciudadanía».

Amat subrayó igualmente el carácter transformador de la actuación, ya que en su opinión, «asumir la construcción de una nueva Casa Consistorial supone apostar por la modernización de los servicios municipales y por una organización más eficiente de la atención ciudadana, con espacios adecuados, accesibles y funcionales que redundarán directamente en la calidad y la gestión del servicio público».

El proyecto no se limita únicamente al nuevo edificio administrativo, sino que incorpora la ampliación y mejora de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos del entorno, contribuyendo a revitalizar el corazón de la ciudad y a generar nuevas zonas de encuentro y convivencia.

Superficie

En concreto, está previsto que el nuevo edificio libere un espacio público superior a 900 metros cuadrados y la futura Casa Consistorial, que ocupará una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados, contará con sótano y cuatro plantas siendo la ultima una terraza cuyo uso será polivalente para eventos, actividades y disfrute de vecinos.

La propuesta aprobada apuesta por un edificio de concepción sencilla que potencia su ubicación en la trama urbana y propone una configuración espacial flexible y lógica. Se trata de una propuesta que además ofrece una imagen neutra, pero moderna, simbólica y distintiva de un edificio institucional. A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas contará ahora con dos fachadas de gran visibilidad urbana, pero un único acceso al interior del edificio.

Asimismo, la modulación y la disposición de las circulaciones verticales facilita diferentes disposiciones organizativas funcionales en planta, lo que facilita la versatilidad y adaptabilidad solicitadas en el pliego, así como futuras adaptaciones a modificaciones del organigrama de funcionamiento.

En este sentido, el alcalde de la localidad costera señaló que «la ampliación de los espacios públicos y la reordenación del entorno contribuirán a dinamizar el centro de Roquetas de Mar, generando un espacio más abierto, accesible y atractivo para vecinos, comerciantes y visitantes, y reforzando la vida social consolidando la Plaza de la Constitución como un verdadero punto de encuentro ciudadano».