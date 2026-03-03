Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Boceto para el nuevo Ayuntamiento de Roquetas de Mar. IDEAL

Roquetas adjudica el proyecto para construir la 'Casa Consistorial del futuro'

Se trata de un gran paso para la construcción de la futura sede administrativa y la modernización de los servicios municipales

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 3 de marzo 2026, 22:50

La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas aprobó recientemente la adjudicación del contrato de servicio para la redacción del proyecto básico y de ... ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de derribo, estudio geotécnico, levantamiento topográfico y dirección de obra para la construcción de la nueva Casa Consistorial, así como la ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes.

