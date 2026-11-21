La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar dio luz verde a la adjudicación del contrato de obras para la instalación de ... 716 nuevas unidades de enterramiento prefabricadas en el Cementerio Municipal de San Jerónimo, una actuación que permitirá incrementar la capacidad disponible de estas instalaciones y dar respuesta a las necesidades del servicio público.

El contrato FUE adjudicado a la empresa Grupocopsa, S.L.U. por un importe de 635.997,26 euros, IVA incluido, y contempla un plazo de ejecución de tres meses, una vez cumplidos los trámites administrativos necesarios para el inicio de los trabajos.

La intervención comprende la ejecución de los trabajos de cimentación, la instalación de las nuevas unidades de enterramiento prefabricadas, así como las labores de acondicionamiento, conexiones, instalaciones y acabados previstos en el proyecto técnico municipal.

Con esta actuación, el Ayuntamiento ampliará la capacidad del Cementerio Municipal de Roquetas de Mar, mediante la incorporación de 716 nuevas unidades de enterramiento, con el objetivo de garantizar la adecuada prestación de este servicio público y atender las necesidades futuras de la población.

El proyecto fue redactado por los servicios técnicos municipales y aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio. Posteriormente, el Ayuntamiento inició el procedimiento de contratación, que ha culminado con la adjudicación de las obras tras la valoración de las ofertas presentadas.

La ejecución de este proyecto permitirá seguir adecuando las instalaciones funera-rias municipales a las necesidades del servicio, mediante la ampliación de los es-pacios destinados a enterramientos.