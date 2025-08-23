Roquetas se adhiere a un decreto para la promoción de vivienda protegida La ratificación de este plan permite construir vivienda de protección civil en Andalucía y, en concreto, en Roquetas

Sábado, 23 de agosto 2025

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró hace unas semanas un pleno ordinario con distintos puntos en el orden del día. Entre ellos, destacó la adhesión por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar al Decreto-Ley 1/2025 de «Medidas en materia de suelo para la promoción de vivienda protegida».

El portavoz popular, José Juan Rodríguez, aseguró que se trataba de una adhesión necesaria para fomentar la iniciativa público - privada que facilite la disponibilidad de suelo que permite promover la construcción de viviendas protegidas en Andalucía y, en concreto, en Roquetas de Mar.

Otro de los temas destacados fue la toma de conocimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno relativo al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Presidencia relativo a la aprobación del expediente en materia de contratación para licitar la concesión del servicio de Transporte Urbano de Roquetas de Mar.

Durante su intervención, el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, destacó que «es un día importante para la ciudad tras seis años de arduo trabajo administrativo para impulsar el servicio de transporte público en el municipio».

Rodríguez explicó que «todos los núcleos de población se verán beneficiados porque las cuatro líneas que se han aprobado van a conectar todos los barrios desde Aguadulce hasta las Marinas incluyendo la implementación de cuatro mini buses que realizarán rutas alternativas a las principales en el caso de zonas Como El Solanillo o Las Colinas».

De hecho, la Junta de Gobierno aprobó el expediente de contratación para la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en Autobús con un presupuesto superior a los 15 millones de euros.