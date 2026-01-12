Roquetas acogerá el VIII Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas vinculadas a La Legión

Roquetas de Mar ha acogido este lunes 12 de enero la presentación oficial del VIII Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas con Vinculación a La Legión, ... una cita de carácter religioso, cultural e institucional que reunirá a finales del mes de febrero a un total de 34 hermandades de toda España unidas por su histórica relación con La Legión.

Durante la presentación, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la relevancia de este encuentro destacando su impacto institucional, cultural y turístico.

«Para Roquetas de Mar es un honor acoger un evento de esta dimensión nacional que refuerza nuestros vínculos con La Legión de la que nos sentimos muy orgullosos todos los almerienses y que además permite nos permite poner en valor tradiciones profundamente arraigadas en nuestra historia y en nuestra identidad. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar siempre estará a disposición de la Legión para colaborar y trabajar siempre de la mano en beneficio de la sociedad», señala Amat.

Por su parte, José Manuel López, Hermano Mayor de la Cofradía Santísimo Cristo de la Buena Muerte, ha resaltado el carácter espiritual y fraterno de este encuentro nacional cuyo cartel de presentación ha sido diseñado por Dori Ruiz que a través de sus acuarelas refleja el vinculo «inquebrantable» de El Parador con la familia legionaria.

«Este VIII Encuentro es fruto del trabajo conjunto de muchas personas y hermandades procedentes de distintos puntos de España como Badajoz, Elche, Ceuta o Huelva entre otras . Queremos que sea un espacio de convivencia, fe y hermandad, en el que se refuerce nuestra unión con La Legión y se viva intensamente el sentimiento cofrade», ha manifestado.

Por su parte, Por su parte, el general jefe de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras Postigo, ha puesto en valor la relación histórica entre La Legión y las hermandades cristianas.«La vinculación entre La Legión y las hermandades no es solo una tradición, sino una expresión de valores compartidos como el compañerismo, el sacrificio y la lealtad. Encuentros como este fortalecen esos lazos y permiten trasladarlos a la sociedad civil», ha afirmado el general.

Además, ha recordado que«las fuerzas militares siempre acompañan a la población civil y la Semana Santa también nos permite conocer diferentes ciudades en las que se quiere a la Legión, en definitiva, es una simbiosis entre el ejército y la sociedad que se demuestra día a día, ese encuentro es una gran oportunidad para conocer a otras cofradías, otras ciudades y dar a conocer la riqueza que tiene Roquetas de Mar y, en definitiva, la provincia».

Programación

El VIII Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas con Vinculación a La Legión dará comienzo el viernes 30 de enero con el acto de apertura oficial, que tendrá lugar en la Escuela de Música de El Parador.

A continuación, en estas mismas instalaciones se celebrará una ponencia de carácter militar a cargo del General Jefe de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras Postigo, presentada por el teniente coronel del Grupo Logístico II de La Legión.

La jornada inaugural continuará con un concierto de música militar ofrecido por la Unidad de Música de la Brigada de La Legión y la Banda de Guerra, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Fundación Ayuda al Compañero. El primer día concluirá con una copa de bienvenida en la Casa de Hermandad de El Parador, favoreciendo el primer encuentro entre las hermandades participantes.

El sábado 31 de enero, eje central del Encuentro, se iniciará en la Base «Álvarez de Sotomayor» con la celebración de la Santa Misa en su capilla. Posteriormente, tendrá lugar la inauguración del Mosaico Conmemorativo del VIII Encuentro, seguida de la parada militar y la formación del tradicional Sábado Legionario, uno de los actos más solemnes y representativos del programa. Tras estos actos, se celebrará un acto social que permitirá la convivencia entre autoridades civiles y militares, representantes de las hermandades y participantes.

Por la tarde, en el hotel Portomagno, se desarrollará la reunión de la Confraternidad con los Hermanos Mayores o representantes de las hermandades asistentes pertenecientes a la misma. La jornada concluirá en el Centro Social y Cultural de El Parador con una copa y cóctel de bienvenida, la entrega de detalles conmemorativos y la cena de confra-ternización, que incluirá discursos institucionales, brindis legionario y música en directo, así como una exposición de trajes y uniformes de las hermandades participantes.

El domingo 1 de febrero estará dedicado a la vertiente más espiritual del Encuen-tro. La mañana comenzará con la celebración de la Santa Misa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, oficiada por Jesús Zapata Rueda.

Ya por la tarde, el Teatro de la Escuela de Música de El Parador acogerá la ponencia religiosa, pre-sentada por el Hermano Mayor José Manuel López Hernández y pronunciada por el propio Jesús Zapata Rueda, poniendo así el broche final a un fin de semana marcado por la fe, la convivencia, la tradición y la estrecha vinculación entre las hermandades cristianas y La Legión.