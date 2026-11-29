El municipio de Roquetas de Mar acogerá la San Silvestre el próximo 26 de diciembre a las 19.00 horas. Deporte, disfraces y ambiente navideño ... se darán cita en esta carrera popular de cinco kilómetros que recorrerá las calles del centro del municipio. La temática elegida será la de los dibujos animados. La prueba está organizada por Galo Sport con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Asimismo, y siguiendo con el deporte, el Ayuntamiento de Roquetas aprobó sus presupuestos para el próximo año con una partida importante en este ámbito. De hecho, en el área de Deportes e Instalaciones Deportivas sigue siendo fundamental para el equipo de Gobierno. Con 7,2 millones de euros, el Ayuntamiento seguirá mejorando las instalaciones, manteniendo en buen estado los pabellones y piscinas municipales, organización de eventos y fomento del deporte base.

Entre los proyectos más destacados para 2027 encontramos la construcción de nuevos campos de fútbol en Las Marinas y proyectos como el nuevo recinto ferial de Aguadulce y el Parque de Conciertos de El Solanillo. Los nuevos campos de fútbol de Las Marinas, con una dotación inicial de 296.200 euros en 2027, refuerzan la red de equipamientos deportivos municipales.

Se trata de una inversión plurianual que tendrá continuidad en los próximos ejercicios para hacer realidad una infraestructura deportiva que pretende convertirse en centro de entrenamiento destino de equipos procedentes de países con climas fríos lo que contribuirá, a su vez, a la desestacionalización turística que el municipio persigue alcanzar.

Se refuerzan las instalaciones deportivas municipales con la construcción de nuevas pistas de tenis junto al Estadio Antonio Peroles, la instalación de tres pistas de pádel y la renovación del césped artificial de los campos de fútbol-7 y fútbol-11 en la IDM Las Salinas, así como la reparación de la pista polideportiva de la IDM Pueblo Blanco.

Además, la construcción de un nuevo recinto ferial de Aguadulce y el Parque de Conciertos de El Solanillo permitirán dotar a ambos núcleos de espacios adecuados para la celebración de fiestas patronales tan arraigadas como la Virgen del Carmen así como la celebración de eventos culturales de distinta índole, mejorando su funcionalidad, seguridad y accesibilidad.

En materia de accesibilidad, el presupuesto incluye la instalación de un ascensor y una escalera en el Mirador de Aguadulce, que mejorarán el acceso a este espacio para todos los vecinos y visitantes sumando un atractivo turístico más al municipio.