Roquetas acogerá hasta el 15 de mayo el XX Campeonato del Mundo por Equipos de Ajedrez para Personas Sordas

Roquetas de Mar acoge desde hoy y hasta el 15 de mayo el 20º Campeonato del Mundo por Equipos de Ajedrez para Personas Sordas, un ... evento deportivo de carácter internacional que convertirá estos días a la ciudad en referente mundial del ajedrez adaptado en los próximos días.

El campeonato, que se desarrollará en el Hotel Evenia Zoraida Garden, reúne a delegaciones procedentes de 24 países y cerca de 150 participantes, entre jugadores, técnicos, delegados e intérpretes, cifra que podría alcanzar las 180 personas en función de la resolución de visados pendientes.

La organización corre a cargo del Club Deportivo de Personas Sordas Indalo de Almería, bajo los auspicios del International Chess Committee of the Deaf (ICCD), contando con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Unicaja.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, han dado la bienvenida a organizadores y delegaciones en la recepción celebrada esta mañana en el Castillo de Santa Ana.

Amat ha destacado que para la ciudad acoger un evento de esta relevancia supone una oportunidad para que organizadores, participantes y acompañantes descubran la ciudad y, al mismo tiempo, colaborar para que este tipo de citas internacionales puedan desarrollarse en Roquetas de Mar de la misma forma que se celebran otros acontecimientos deportivos y culturales.

Alto nivel competitivo

El campeonato incluye diversas modalidades oficiales, entre ellas los Campeonatos del Mundo por Equipos en categorías Open, femenina y junior, así como competiciones Rapid y Blitz, tanto por equipos como individuales. Además, se celebrará el 14th Open International Chess Tournament y el 38º Congreso Internacional ICCD, previsto para el 14 de mayo.

El programa contempla la llegada de participantes el día 6 de mayo, la ceremonia inaugural el día 7, el desarrollo de las competiciones principales entre los días 8 y 13, y la clausura oficial el 15 de mayo.

La celebración de este evento internacional supondrá un importante impulso para la economía local, con más de 1.100 pernoctaciones estimadas y una estancia media de 9 días. Este volumen de visitantes generará un impacto directo en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio local y los servicios logísticos del municipio.