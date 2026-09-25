Roquetas acogerá un gran desfile de Moros y Cristianos de Alicante

Roquetas de Mar acogerá este fin de semana las Convivencias de Moros y Cristianos 2026, organizadas por la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, una ... iniciativa que reunirá en el municipio a cerca de 200 personas y que permitirá acercar al público una de las tradiciones festivas más representativas de la Comunidad Valenciana.

Las jornada tendrá un carácter cultural, festivo y de convivencia y coincide con la celebración del Día Mundial del Turismo y con la Feria de Turismo desarrollada en la Urbanización de Roquetas de Mar.

Alrededor de 120 personas, entre festeros, abanderadas, capitanías y miembros de la organización, mostraran al público los trajes tradicionales, el protocolo festero y la música característica de esta celebración en un desfile que se desarrollará este sábado a partir de las seis y media de la tarde en los aparcamientos del Club Tropicana. La programación se completará posteriormente con un concierto en el escenario de la Feria de Turismo.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, destacó la importancia de que Roquetas de Mar continúe acogiendo iniciativas de estas características, «que nos permiten mostrar que nuestra ciudad es un destino preparado para recibir visitantes los 365 días del año y que cuenta con atractivos suficientes para seguir generando actividad turística más allá de los meses de verano».

López Yélamos incidió además en el valor que tienen este tipo de encuentros para avanzar en la desestacionalización turística. «Cuando conseguimos que grupos, asociaciones y colectivos elijan Roquetas de Mar para celebrar encuentros, congresos o jornadas de convivencia, estamos generando movimiento en nuestros hoteles, restaurantes, comercios y servicios y, al mismo tiempo, damos la oportunidad a quienes nos visitan de conocer con mayor profundidad todo lo que ofrece nuestro municipio».

En este sentido, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa trabajando en la promoción del turismo MICE y de reuniones, congresos y encuentros colectivos como una herramienta estratégica para atraer visitantes durante todo el año y complementar la tradicional oferta vacacional del municipio.

Intercambio cultural y promoción del destino

Las Convivencias de Moros y Cristianos tienen como objetivo dar a conocer esta tradición y favorecer el intercambio entre distintas poblaciones, al tiempo que permiten estrechar lazos entre sus participantes y promocionar Roquetas de Mar como destino turístico.

Durante su estancia, los integrantes de la Federación tendrán también la oportunidad de conocer algunos de los principales espacios del municipio. La programación incluye una recepción oficial en el Museo Casa Anita Guerrero y visitas al Mercado de Abastos, el centro de la ciudad, la Plaza de Toros y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

María Carmen Albertus, representante de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, pone en valor la acogida recibida en Roquetas de Mar y la oportunidad que supone este encuentro para compartir fuera de Alicante una tradición profundamente arraigada y favorecer la convivencia entre los miembros de las distintas agrupaciones.

Desde la Federación se destaca igualmente la importancia de este tipo de iniciativas para dar a conocer las fiestas de Moros y Cristianos más allá de sus lugares de origen y crear vínculos culturales y turísticos con otros municipios.

La celebración de estas convivencias se integra además en la programación desarrollada en Roquetas de Mar con motivo del Día Mundial del Turismo, reforzando la apuesta municipal por una oferta diversificada capaz de combinar cultura, tradición, ocio y promoción turística.