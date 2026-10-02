Roquetas acogerá la Gala de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino

Este 3 de octubre, a las 18.00 horas, el Castillo de Santa Ana acogerá la gala de entrega de los III Premios al Emprendimiento ... y Liderazgo Femenino de Almería, una cita que reconocerá el talento, la trayectoria, la innovación y el compromiso de mujeres referentes de nuestra provincia. Los galardones distinguirán cinco ámbitos: Trayectoria Profesional Femenina, Proyecto Innovador Femenino, Deporte en Femenino, Cultura en Femenino y Ciencia y Tecnología en Femenino.

Una jornada para dar visibilidad a mujeres que inspiran, generan oportunidades y contribuyen con su trabajo al desarrollo social y económico de Almería. Este evento está organizado por Combo Comunicación, Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Foro Mujeres Líderes, además cuenta con el apoyo de la Universidad de Almería (UAL), Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía y Caja Rural Granada.

Asimismo, Roquetas está inmerso en una gran programación de evento durante estos días, ya este jueves se inauguró el XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social que se celebró hasta este 2 de octubre con una amplia programación el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, Roquetas de Mar. Se trata de una importante cita especializada que congrega a destacados profesionales del ámbito jurídico, laboral y de la Seguridad Social de España y que cuenta con el impulso del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería.

En el acto de inauguración participó el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, que estuvo acompañado por María del Mar Ayala, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería; Fátima Pérez, decana de Derecho de la UAL; Eduardo Ruiz, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; Juan Fernández, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y el delegado de Empleo de la Junta en Almería, Amós García.