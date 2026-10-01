Roquetas acoge el XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social que reúne a prestigiosos expertos

Este jueves se inauguró el XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social que se celebra hasta este 2 de octubre con una amplia programación el ... Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, Roquetas de Mar. Se trata de una importante cita especializada que congrega a destacados profesionales del ámbito jurídico, laboral y de la Seguridad Social de España y que cuenta con el impulso del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería.

En el acto de inauguración participó el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, que estuvo acompañado por María del Mar Ayala, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería; Fátima Pérez, decana de Derecho de la UAL; Eduardo Ruiz, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; Juan Fernández, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y el delegado de Empleo de la Junta en Almería, Amós García.

El presidente de Diputación puso en valor el «gran trabajo que los graduados sociales desarrolláis para construir una provincia mejor. Con este congreso reforzáis el papel de Almería como capital jurídica y de celebración de eventos gracias, en este caso, a infraestructuras como este maravilloso palacio que nos dan esta posibilidad. Sois grandes y comprometidos profesionales que actuáis como el nexo y garante jurídico en las relaciones entre trabajadores, empresas y Administración en un marco normativo muy complejo».

Del mismo modo, García Alcaina puso como ejemplo de la fluida colaboración institucional entre Diputación y el Colegio el acuerdo pionero a nivel nacional que mantienen «en favor de las personas más vulnerables de los municipios pequeños con el servicio de asesoramiento jurídico-laboral gratuito que se presta en toda la provincia. Un acuerdo por el que en estos 5 años se ha prestado asesoramiento a personas y familias en asuntos como las relaciones laborales trabajador- empresa y prestaciones de la seguridad social… Además, gracias a su colaboración, se está atendiendo en este ámbito a familiares y afectados del incendio de Los Gallardos».

Por último, el presidente recordó que a los graduados sociales y al equipo de Gobierno de Diputación «nos mueven los mismos objetivos y la misma pasión que no son otros que los de igualar oportunidades entre almerienses, fijar la población y asegurar que ningún almeriense se quede atrás. Por eso no tenemos la más mínima duda de que con este tipo de alianzas contribuimos a construir una provincia más: solidaria, igualitaria y socialmente justa».