La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez Ropero, ha participado junto a la concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Roquetas de ... Mar, Lourdes García Garzón, y el concejal delegado de Cultura, Daniel Salcedo Núñez, en la inauguración de las XII Jornadas Oriéntate: Acceso al Empleo, organizadas por el IES Aguadulce. Este encuentro, que se celebra del 24 al 26 de noviembre, tiene como objetivo acercar al alumnado de Formación Profesional a la realidad del mercado laboral y facilitar el contacto directo con empresas y profesionales de diferentes sectores.

En su intervención, Jiménez Ropero subrayó el valor de estas iniciativas para que los estudiantes conozcan de primera mano las necesidades del tejido empresarial y adquieran herramientas para afrontar su futuro profesional. Asimismo, destacó que «jornadas como Oriéntate permiten acercar al alumnado a la realidad del mercado laboral y ponen de manifiesto la importancia de la colaboración entre los centros educativos y las empresas para favorecer su formación y empleabilidad».

La evolución de la FP Dual en el IES Aguadulce

El IES Aguadulce cuenta actualmente con 350 estudiantes de la familia profesional de Informática en modalidad presencial y más de 2.050 alumnos y alumnas de Formación Profesional a Distancia en los ciclos superiores de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

El centro destaca por ser el único instituto público de Andalucía que imparte esta oferta modular virtual en la familia profesional de Informática, lo que permite atender a estudiantes de diferentes puntos de la comunidad autónoma.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es la consolidación del nuevo modelo de Formación Profesional Dual en todos los ciclos formativos del instituto. Según los datos facilitados por el centro, el 100 % de las empresas que se incorporaron el pasado curso a este modelo mantienen su colaboración.

Esta continuidad permitió que numerosos estudiantes realicen su formación de segundo curso en las mismas empresas en las que comenzaron su experiencia durante primero, favoreciendo un aprendizaje progresivo y una mayor vinculación con el entorno profesional.

La dimensión internacional de la FP Dual también está presente en el IES Aguadulce, con experiencias formativas en empresas extranjeras dirigidas al alumnado de Grado Básico y Grado Medio.

Colaboración entre administraciones, empresas y comunidad educativa

Las jornadas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, cuya implicación con el centro se refleja en actuaciones como la cesión de instalaciones municipales, entre ellas el Auditorio, y las ayudas destinadas a la Asociación de Madres y Padres del Alumnado.

Asimismo, la Delegación Territorial de Educación en Almería desarrolló actuaciones de mejora de las infraestructuras y dotación de recursos educativos, a través de programas como Confort Térmico y Mejora tu Centro, además de la reciente incorporación de nuevos equipos informáticos.

La dirección del IES Aguadulce ha destacado la importancia de esta colaboración institucional y empresarial para mantener unas jornadas que alcanzan su duodécima edición y que se han consolidado como un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y el mundo profesional.

Tres jornadas de orientación, tecnología y oportunidades laborales

El programa de Oriéntate 2026 incluye conferencias, talleres prácticos y actividades de orientación profesional relacionadas con sectores tecnológicos de especial relevancia, como la inteligencia artificial aplicada a la agricultura, la ciberseguridad, la informática forense, la arquitectura en la nube y la gestión de proyectos tecnológicos.

Uno de los momentos centrales de las jornadas es la celebración de entrevistas de trabajo entre el alumnado y representantes de empresas colaboradoras, una actividad que permite a los estudiantes familiarizarse con los procesos de selección y establecer un primer contacto con posibles entornos profesionales.

Entre las empresas participantes se encuentran Cajamar, Cosentino, Hispatec, Coexphal, Hiberus, Seyte y MTP, junto a otras entidades que colaboran con el centro en la formación y orientación de su alumnado.

Con esta duodécima edición, el IES Aguadulce continúa desarrollando un encuentro que combina orientación, formación tecnológica y experiencias prácticas para facilitar la transición del alumnado desde las aulas al mundo laboral.