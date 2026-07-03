Roquetas acoge la Ruta Burguer 04 hasta el 12 de julio

El Parque de Los Bajos se convertirá del 2 al 12 de julio, a partir de las 20.00 horas, en el epicentro de la ... gastronomía con la celebración de la Ruta Burger 04, un evento que reunirá a algunas de las mejores hamburgueserías para ofrecer al público una experiencia única en torno a uno de los productos más populares de la cocina actual.

La Ruta Burger 04 nace con una clara vocación de promocionar el talento gastronómico de la provincia de Almería, apostando mayoritariamente por hamburgueserías almerienses y dando visibilidad a negocios que destacan por la calidad de sus elaboraciones y su capacidad de innovación. Como complemento, el evento contará también con algunos establecimientos invitados de fuera de la provincia, que enriquecerán la propuesta gastronómica.

Entre los participantes destaca @malditaburger_ , que será la hamburguesería encargada de representar a Roquetas de Mar en esta cita, llevando el nombre del municipio a una competición que reunirá algunas de las mejores propuestas del sector. Además de la oferta gastronómica, la Ruta Burger 04 fue diseñada como una experiencia de ocio para toda la familia.

El recinto contará con hinchables para los más pequeños, barras de bebidas y una programación de conciertos en directo durante los fines de semana, creando un ambiente festivo que convertirá el Parque de Los Bajos en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Con esta iniciativa, Roquetas de Mar amplía su programación estival con un evento que combina gastronomía, música y entretenimiento, al tiempo que contribuye a impulsar el tejido empresarial de la provincia y a promocionar el talento de las empresas almerienses.

La Ruta Burger 04 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Diputación Provincial de Almería y la marca Sabores Almería, consolidándose como una de las principales citas gastronómicas del verano en la provincia.