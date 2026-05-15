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Roquetas acoge la prueba el I Social Run Solidario

El inicio de la prueba se realizará desde el Pub Jazmín, en el Paseo Marítimo de Roquetas y a partir de las 10.30 horas de la mañana

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El Paseo Marítimo será una de las zonas de tránsito esa jornada.
El Paseo Marítimo será una de las zonas de tránsito esa jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Este sábado, 16 de mayo, Roquetas de Mar acoge la I Edición de la Social Run La Canina, de la mano de Distrito Run Club ... y La Canina, una jornada solidaria que unirá deporte y bienestar animal con distintas actividades y recorridos de 5 y 10 kilómetros.

El inicio de la prueba se realizará desde el Pub Jazmín, en el Paseo Marítimo de Roquetas de Mar y a partir de las 10.30 horas de la mañana. La actividad permitirá participar con perro o sin él e incluirá retos deportivos, charla especializada, convivencia y actividades durante toda la mañana.

La I Social Run La Canina Roquetas de Mar, es más que un evento deportivo, es una jornada de convivencia y concienciación sobre el bienestar animal. Con una jornada repleta de actividades, como calentamiento precarrera, carrera, charla con psicóloga, etóloga, una tatuadora solidaria, comida de convivencia y cierre con dj.

En cuanto al plan, que incluye para una persona es el siguiente: Social Run, reto competitivo Strava con premios, charla a cargo de la psicóloga - etóloga Sara Vegas, diploma solidario acreditativo de participación, paella y una bebida.

Desde la organización esperan contar con un grupo nutrido de participantes que puedan disfrutar de una mañana corriendo con los canes y de una buena jornada.

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