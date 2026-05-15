Roquetas acoge la prueba el I Social Run Solidario

Este sábado, 16 de mayo, Roquetas de Mar acoge la I Edición de la Social Run La Canina, de la mano de Distrito Run Club ... y La Canina, una jornada solidaria que unirá deporte y bienestar animal con distintas actividades y recorridos de 5 y 10 kilómetros.

El inicio de la prueba se realizará desde el Pub Jazmín, en el Paseo Marítimo de Roquetas de Mar y a partir de las 10.30 horas de la mañana. La actividad permitirá participar con perro o sin él e incluirá retos deportivos, charla especializada, convivencia y actividades durante toda la mañana.

La I Social Run La Canina Roquetas de Mar, es más que un evento deportivo, es una jornada de convivencia y concienciación sobre el bienestar animal. Con una jornada repleta de actividades, como calentamiento precarrera, carrera, charla con psicóloga, etóloga, una tatuadora solidaria, comida de convivencia y cierre con dj.

En cuanto al plan, que incluye para una persona es el siguiente: Social Run, reto competitivo Strava con premios, charla a cargo de la psicóloga - etóloga Sara Vegas, diploma solidario acreditativo de participación, paella y una bebida.

Desde la organización esperan contar con un grupo nutrido de participantes que puedan disfrutar de una mañana corriendo con los canes y de una buena jornada.