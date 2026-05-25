Roquetas acoge un proyecto que une medio ambiente y educación

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, acogió la presentación de Pulmón Azul, una iniciativa medioambiental impulsada y ... dirigida por Norelkys Medina que nace con el objetivo de fomentar la conciencia ecológica, promover la participación ciudadana y proteger el entorno marino mediante acciones educativas, deportivas, culturales y sociales.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, destacó que esta iniciativa consolida una apuesta compartida por un modelo de municipio más comprometido con la sostenibilidad y el cuidado del litoral.

«Roquetas de Mar tiene una relación directa con el mar y con su protección. Iniciativas como Pulmón Azul representan una forma innovadora de implicar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, en el cuidado de nuestro entorno natural desde la participación activa, el deporte y la educación ambiental».

Por su parte, Norelkys Medina, directora de Pulmón Azul, destacó que el propósito de convertir la sensibilización en acciones reales. «Pulmón Azul nace para demostrar que cada persona puede convertirse en parte del cambio. Queremos crear experiencias que conecten a la ciudadanía con el mar, transformando la conciencia ambiental en compromiso y acción colectiva».

La primera gran actividad dentro de esta programación tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo de 2026, a partir de las 10.00 horas, en el entorno del Castillo de Santa Ana, con una jornada de limpieza marina abierta a toda la ciudadanía y con inscripción gratuita. La acción reunirá a buceadores, voluntariado y entidades colaboradoras para intervenir tanto en el medio marino como en el litoral bajo el lema 'Porque bajo del mar también se respira'

Además de la recogida de residuos, la jornada incorporará actividades deportivas y de bienestar abiertas al público, incluyendo sesiones de yoga y entrenamiento funcional, reforzando el vínculo entre salud, hábitos saludables y conservación ambiental.

Programación

La programación continuará durante el mes de junio con jornadas educativas y charlas medioambientales en el Aula del Mar, dirigidas especialmente a jóvenes y centros educativos mediante formatos participativos y experienciales.

En julio, el proyecto culminará con uno de sus actos más representativos: un desfile de moda sostenible con diseños elaborados a partir de residuos y materiales recuperados del entorno marino. Paralelamente, el Aula del Mar albergará una exposición artística abierta al público con obras creadas a partir de materiales reciclados y basura marina.