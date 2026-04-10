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El autor del libro, Jon Détaro, en una pose reflexiva. IDEAL

Roquetas acoge la presentación de 'La conspiración del mañana'

El acto para dar a conocer este thriller cargado de tensión, ingenio y giros inesperados será a las 19:30 horas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 10 de abril 2026, 01:20

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El Castillo de Santa Ana acoge este viernes, 10 de abril, a las 19.30 horas, la presentación de 'La conspiración del mañana' (Aliar Ediciones), ... el debut literario del almeriense Jon Détaro; un thriller apabullante donde la desaparición de un magnate oculta una conspiración capaz de desafiar toda lógica y desentraña un secreto guardado celosamente durante más de cinco siglos, un secreto que rompe las leyes de la física tal como las conocemos.

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