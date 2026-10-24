Roquetas acoge las V Jornadas AD Técnica para conocer el futuro del sector de la reparación del automóvil

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce acogió este viernes el acto inaugural de las V Jornadas AD Técnica, organizadas por AD Salas Automoción, ... empresa perteneciente al Grupo Francisco Salas. La cita reúne los días 23 y 24 de octubre a profesionales y empresas del sector de la automoción para compartir conocimientos, descubrir nuevas soluciones y analizar los retos que afrontan los talleres de reparación.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, junto con la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez y la concejala de Comercio, Alba Acedo, visitaron este encuentro acompañados por el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra y María Dolores Garcés, directora general de la Cámara de Comercio de Almería.

Los representantes institucionales recorrieron las instalaciones acompañados por Francisco Salas Navarro, CEO del Grupo Francisco Salas, Alfonso Salas Navarro y Carolina Salas Martínez, integrantes del equipo de dirección, quienes les mostraron los espacios expositivos y las soluciones presentadas por las empresas participantes.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó el éxito de participación y afluencia de estas jornadas que ponen de manifiesto «la importancia de este sector en la provincia que repercute directamente en el beneficio de otros sectores productivos lo que contribuye al desarrollo económico de la provincia».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, felicitó a los organizadores de estas jornadas, ya que «la familia Salas es un ejemplo de trabajo y esfuerzo ya que esta empresa se ha convertido en distribuidora de primeras marcas a nivel mundial consolidándose como un referente en este sector tanto dentro como fuera de la provincia y la celebración de estas jornadas lo demuestran».

Por último, Francisco Salas Navarro, CEO del Grupo Francisco Salas, aseguró que estas jornadas «suponen una ocasión única para el profesional del automóvil que quiera encontrar las últimas novedades en un ámbito marcado por la evolución del vehículo eléctrico, apoyamos a las escuelas de formación con planes concretos». «Estamos en continúa transformación y nuestro objetivo es que la movilidad pasa porque el vehículos sea un medio de transporte seguro».

Este primera jornada coincidió con la visita de más de 400 alumnos de Formación Profesional, que durante el día de este viernes recorrieron las instalaciones para conocer de primera mano las novedades tecnológicas, los equipos de diagnosis y las soluciones que están transformando el sector de la reparación del automóvil. Además, está prevista la vista de más de 1200 talleres de las provincias de Almería , Granada, Jaén y Melilla

Esta participación refuerza la dimensión formativa de las jornadas y su vinculación con las nuevas generaciones de profesionales. El contacto directo con fabricantes, proveedores y especialistas permite a los estudiantes acercarse a la realidad del taller, conocer las competencias que demanda el mercado laboral y descubrir las oportunidades profesionales que ofrece una actividad en plena evolución tecnológica.

«El taller que viene»: tecnología, formación e innovación»

Bajo el lema «El taller que viene», las V Jornadas AD Técnica ponen el foco en los cambios que están redefiniendo el sector: la electrificación del parque automovilístico, la creciente complejidad de los sistemas electrónicos, la digitalización de los procesos y la necesidad de una formación continua que permita a los profesionales adaptarse a las nuevas exigencias.

El encuentro constituye también un espacio de intercambio entre talleres, fabricantes y proveedores, con el objetivo de acercar al profesional herramientas, conocimientos y soluciones que contribuyan a mejorar la gestión, la eficiencia y la competitividad de sus negocios.

Con esta iniciativa, AD Salas Automoción reafirma su compromiso con el desarrollo del sector de la reparación, especialmente en los territorios en los que desarrolla su actividad: Almería, Granada, Jaén y Melilla.

Sobre AD Salas Automoción

AD Salas Automoción es una empresa especializada en la distribución de recambios para vehículos de motor, maquinaria y equipamiento para talleres, así como en la prestación de servicios de formación, asesoramiento e información dirigidos al profesional de la reparación. Con un stock superior a las 80.000 referencias, su actividad se orienta a ofrecer soluciones y un servicio adaptado a las necesidades de sus clientes.

La compañía forma parte del Grupo Francisco Salas, cuya trayectoria se remonta a 1955 y que mantiene un firme compromiso con el servicio, la mejora continua y el progreso del sector de la automoción.