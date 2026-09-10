Roquetas acoge unas jornadas pioneras que reúnen a expertos y bomberos de toda España

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense ha puesto en marcha la primera edición de las Jornadas CBP, una ... iniciativa pionera que reúne durante cuatro días, distribuidos en dos semanas, a especialistas de referencia nacional y bomberos procedentes de distintos puntos de España.

La formación aborda dos de los grandes retos operativos de los servicios de bomberos: el despliegue de instalaciones hidráulicas en edificios de gran altura y el control de la respiración, el consumo de aire y el estrés durante intervenciones de alta exigencia.

Para desarrollar este programa, Bomberos del Poniente trabaja junto a algunos de los principales especialistas nacionales en estas materias, combinando conocimiento técnico, análisis operativo, intercambio de experiencias y prácticas en condiciones próximas a una emergencia real.

La primera edición de las Jornadas CBP ha despertado un notable interés entre los profesionales del sector, como refleja el elevado número de solicitudes recibidas para las 50 plazas disponibles y la amplia procedencia geográfica de los participantes.

Las jornadas cuentan con bomberos procedentes de diferentes servicios y parques del país, con representación de Jaén, Alcalá la Real, el Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Málaga, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Madrid, Marbella, Valladolid, Almería, el Levante Almeriense, Melilla, Canarias, Motril y Torrelavega (Cantabria), entre otros puntos de España.

Esta diversidad favorece el intercambio de conocimientos, procedimientos y formas de trabajo entre profesionales que desarrollan su actividad en realidades operativas diferentes.

Primer bloque: intervención en incendios urbanos en altura

Los incendios en edificios de gran altura presentan importantes dificultades operativas: garantizar el abastecimiento y la presión del agua, desplegar instalaciones hidráulicas a lo largo de numerosas plantas, acceder por las escaleras con todo el equipamiento y coordinar a los equipos durante intervenciones especialmente exigentes.

El primer bloque, celebrado los días 8 y 9 de septiembre, ha contado con la participación de Jesús Hernando, que ha abordado la optimización de las bombas de presión combinada para incendios urbanos en altura; Joaquín Herrera, que ha analizado las prestaciones de las bombas Rosenbauer NH; Ramón María Bosch, con una ponencia sobre las mangueras Armtex Storm de 28 milímetros; y Alfonso Delgado, que ha tratado las características de las mangueras HI-RISE de alta resistencia.

Las ponencias se han completado con ejercicios prácticos en el Parque de Bomberos de Roquetas de Mar y con una prueba real desarrollada este miércoles, 9 de septiembre, en el Edificio Géminis II de Aguadulce, un inmueble de 15 plantas.

Durante el ejercicio, los participantes han trabajado con la columna seca del edificio y han realizado instalaciones verticales y desarrollos por escalera, reproduciendo condiciones similares a las que podrían encontrar durante una emergencia. Posteriormente, se han analizado los resultados obtenidos y las principales conclusiones de las pruebas.

La actividad ha contado con la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y del presidente en funciones del Consorcio de Bomberos del Poniente, José Crespo, quienes han conocido sobre el terreno el trabajo desarrollado por los participantes.

Una formación especialmente necesaria para Roquetas de Mar

La formación en incendios urbanos en altura resulta especialmente importante en un municipio como Roquetas de Mar, caracterizado por su relevancia turística, su amplia oferta hotelera, la elevada afluencia de visitantes y la presencia de numerosos edificios elevados, especialmente en Aguadulce.

Según un recuento efectuado a partir de los datos municipales de edificios de la Dirección General del Catastro, actualizados en febrero de 2026, Roquetas de Mar cuenta con 54 edificios de diez o más plantas, de los cuales 25 alcanzan las quince plantas o más.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la necesidad de adaptar la preparación de los servicios de emergencia a la realidad urbana y turística del municipio:

«Roquetas de Mar es un municipio de gran importancia turística, con una amplia oferta hotelera, numerosos edificios de gran altura y una elevada afluencia de visitantes. Esta realidad exige contar con bomberos preparados para responder con eficacia ante cualquier emergencia, especialmente cuando se produce en inmuebles de estas características. Entrenar en un edificio real de 15 plantas contribuye a mejorar la seguridad de nuestros vecinos, de los trabajadores del sector turístico y de todas las personas que visitan nuestro municipio».

Apuesta por la profesionalización de Bomberos del Poniente

El presidente en funciones del Consorcio, José Crespo, ha señalado que las Jornadas CBP forman parte de la apuesta de la institución por la formación continua, la especialización y la mejora de su capacidad operativa:

«Las Jornadas CBP representan un paso más en nuestra apuesta por la profesionalización y la formación continua de nuestros bomberos. Queremos que Bomberos del Poniente siga avanzando y se consolide como un modelo de referencia por la preparación de sus profesionales, su capacidad de innovación y la calidad de su respuesta ante las emergencias».

Crespo ha destacado también el valor de trabajar con especialistas nacionales y compartir experiencias con profesionales de otros servicios:

«Entrenar en escenarios reales, incorporar conocimiento especializado y trabajar junto a bomberos procedentes de distintos puntos de España nos permite revisar nuestros procedimientos, aprender de otras experiencias y seguir mejorando nuestra respuesta operativa».

Segundo bloque: eficiencia respiratoria y gestión del estrés

Las Jornadas CBP continuarán los días 14 y 15 de septiembre con un segundo bloque dedicado a la eficiencia respiratoria, la gestión del estrés y el control de la respiración durante intervenciones de alta exigencia.

La formación contará con Miguel Lozano, apneísta profesional, como ponente destacado, y abordará aspectos relacionados con el consumo de aire, el control mental, la fisiología, el reflejo respiratorio y la tolerancia al CO₂.

El programa incluirá un taller sobre mecánica diafragmática, desactivación, control del pánico y gestión del aire, así como ejercicios de apnea estática y consciencia corporal. También se trabajarán técnicas de respiración económica avanzada con equipos de respiración autónoma, la medición y el análisis del consumo de aire y la toma de decisiones bajo fatiga respiratoria.

Las Jornadas CBP nacen con el objetivo de reforzar la preparación técnica y operativa de los servicios de bomberos mediante formación especializada, análisis de datos y ejercicios desarrollados en condiciones próximas a las de una intervención real. Esta primera edición cuenta con la colaboración de APTB, Rosenbauer, Productos Mesa, Dräger y TIPSA – Kuriyama Group.