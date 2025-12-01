Roquetas acoge el Encuentro de Personas Sordas Mayores de Andalucía

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a los concejales Amalia López y Daniel Salcedo, ha dado la bienvenida a los participantes del ... Encuentro de Personas Sordas Mayores de Andalucía, organizado este año por ASOAL.

Este encuentro, que cada año se celebra en una provincia diferente, tiene lugar del 25 al 27 de noviembre en Almería y busca fomentar la convivencia, crear espacios de relación y promover la accesibilidad mediante actividades en Lengua de Signos Española.

Durante uno de los días, los asistentes pudieron conocer Roquetas de Mar a través de una visita teatralizada al Castillo de Santa Ana, y un recorrido accesible por el Faro y el Puerto, con interpretación en lengua de signos en todo momento.