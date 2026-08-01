Roquetas acoge la I edición de la Noche del Comercio

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Comercio y en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería, organizaron la ... primera edición de la Noche del Comercio, una iniciativa de dinamización comercial que se celebrará el próximo domingo 2 de agosto, de 19.00 horas a 00.00 horas, en la Explanada del Faro.

Esta novedosa propuesta nace con el objetivo de impulsar el comercio de proximidad, acercando la oferta de los establecimientos locales a vecinos y visitantes en un entorno privilegiado y con una programación pensada para disfrutar en familia.

La concejala de Comercio, Alba Acedo, destacó que «la Noche del Comercio es una oportunidad para salir a la calle, disfrutar de nuestro municipio y, sobre todo, apoyar al comercio local, que es el corazón de Roquetas de Mar. Hemos preparado una velada con compras, música y premios para que comprar en nuestras tiendas tenga recompensa. Invitamos a todos los vecinos y visitantes a acompañarnos en esta primera edición».

Programación

El evento contará con 21 puestos y la participación de 25 comercios locales, que ofrecerán durante toda la tarde y la noche productos, promociones y descuentos exclusivos.

Además, la programación incluirá actuaciones musicales en directo. La Dj Miriam Amat, artista afincada en Almería con una amplia trayectoria, abrirá la jornada a las 19.00 horas, mientras que el grupo Los Vinilos, conocido por su tributo al pop y rock español de los años 80 y 90, pondrá el broche final a partir de las 22.00 horas.

Las compras también tendrán premio. Todas las personas que realicen una compra igual o superior a 10 euros recibirán un rasca con premio directo, pudiendo conseguir regalos como una tablet, un robot de cocina, diez teléfonos móviles, sombrillas de playa, colchonetas, neveras y otros obsequios.

La cita será el domingo 2 de agosto, de 19.00 horas a 00.00 horas, en la Explanada del Faro de Roquetas de Mar, donde comercio, ocio y entretenimiento se unirán en una noche pensada para disfrutar y apoyar a los establecimientos del municipio.