Roquetas acoge un congreso para abordar los retos de administraciones públicas y pymes

Roquetas de Mar celebrará el próximo jueves, 22 de octubre, una jornada dedicada a la ciberseguridad y la inteligencia artificial que reunirá a profesionales del ... ámbito tecnológico, representantes institucionales, especialistas en seguridad digital y expertos del sector público y privado para analizar los principales desafíos que plantea la transformación digital.

El encuentro, en el que participarán representantes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (Coit), se desarrollará entre las 9.00 horas y las 14.00 horas, con un programa que combinará ponencias especializadas, una mesa redonda y espacios de intercambio de experiencias entre profesionales.

Esta iniciativa pone el foco en la necesidad de reforzar la protección de las empresas y las administraciones públicas frente a unas amenazas digitales cada vez más complejas, así como en la importancia de incorporar la inteligencia artificial de manera segura, responsable y conforme al nuevo marco normativo europeo.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que la celebración de esta jornada da continuidad al interés del Ayuntamiento por promover iniciativas relacionadas con la innovación tecnológica, la transformación digital y la ciberseguridad.

En este sentido, Amat subrayó que «el encuentro constituye una oportunidad para favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones, empresas y profesionales, así como para sensibilizar sobre la importancia de adoptar medidas de prevención y protección frente a los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías».

La jornada concluirá a las 13.10 horas con el apartado de conclusiones y clausura, seguido de un cóctel de networking de cierre, previsto entre las 13.25 horas y las 14.00 horas.

Ciberamenazas reales y regulación de la inteligencia artificial

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la recepción y acreditación de asistentes. A las 9.30 horas tendrá lugar la apertura institucional, a cargo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, seguida de la presentación de la jornada por parte del COIT.

La primera ponencia, prevista a las 10.00 horas, llevará por título «Nadie es demasiado pequeño: ciberamenazas reales para pymes y ayuntamientos» y será impartida por María de Miguel Santos, ingeniera de Telecomunicación y directora de División de Seguridad de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de Seteleco.

Durante su intervención se abordarán los riesgos digitales a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas y las entidades locales, poniendo de relieve que la ciberseguridad constituye una necesidad para organizaciones de cualquier tamaño.

Tras una pausa para café y networking, a las 11.20 horas comenzará la segunda ponencia, 'El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: la ciberseguridad como riesgo a gestionar', a cargo de José Javier Gómez Méndez, de IBM.

Esta intervención permitirá profundizar en los desafíos que plantea la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y en la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos asociados a su utilización, especialmente en el contexto del nuevo marco regulatorio europeo.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la mesa redonda 'Empresas y administraciones ante la IA y la Ciberseguridad: ¿amenaza u oportunidad?', que se celebrará entre las 12.10 horas y las 13.10 horas.

El debate contará con la participación de José Antonio Álvarez Bermejo, doctor en Informática de la Universidad de Almería; el teniente Pedro Marín Mora, jefe de la Sección de Patrimonio (Equipo Edite y Arroba) de la Comandancia de Almería; Antonio Jesús González García, jefe del Servicio de Infraestructura Tecnológica, Seguridad y Atención a Usuarios (Sitsau) de la Diputación Provincial de Almería; y Florentina Fernández, de la Cámara de Comercio de Almería.

La mesa estará moderada por Ainoa Celaya, decana del Coit Aorm. Este espacio permitirá compartir diferentes perspectivas sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, la protección de los sistemas de información, la prevención de amenazas digitales y la necesidad de fortalecer la cooperación entre las administraciones públicas, el tejido empresarial y los profesionales del sector tecnológico.