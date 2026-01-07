Roquetas acoge colectas de sangre en Aguadulce, Roquetas y El Parador

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó en sus redes sociales en la tarde de este miércoles 7 de enero que acogerá distintas colectas de ... sangre en distintos puntos del municipio en los próximos días.

La fecha más cercana en el tiempo será el viernes 9 de enero con un horario de 17.00 horas a 21.00 horas y teniendo como lugar el Centro de Salud de La Gloria, en Aguadulce. La siguiente fecha será el próximo lunes 12 de enero, con el mismo horario (de 17.00 horas a 21.00 horas) y será en el Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas de Mar.

Por último, la siguiente fecha para asistir a una colecta de sangre en el municipio será el viernes 16 de enero, con un horario de 17.30 horas a 21.30 horas, en el Consultorio Médico de El Parador.

Asimismo, el Consistorio roquetero informa que cada persona que asiste a la colecta de sangre puede inscribirse como donante de médula. Por otro lado, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto al director general de Asistencia Sanitaria, Diego Vargas, representantes del Distrito Sanitario Poniente y los concejales Susi Ibáñez y Juan Carlos Muyor, asistieron a mediados de diciembre a la jornada de vacunación frente a la gripe celebrada en el centro comercial Gran Plaza Shopping durante este fin de semana.

Durante la visita, el alcalde aprovechó para vacunarse y animó a los vecinos a participar en esta iniciativa impulsada por el Servicio Andaluz de Salud, que facilita el acceso a la vacunación sin cita previa. La campaña está dirigida, entre otros colectivos, a personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, fumadores y menores de 6 a 59 meses.