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El divulgador junto a concejales y al parlamentario andaluz. IDEAL

Roquetas acoge la charla del explorador y escritor Nacho Dean

Se trata de una iniciativa que se incluye dentro las actividades organizadas dentro de la campaña de reciclaje «No es tan difícil»

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 17 de abril 2026, 02:06

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El explorador y divulgador ambiental, Nacho Dean, ha ofrecido una charla en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Se trata de una iniciativa que ... se enmarca dentro de la campaña «No es tan difícil» que el Ayuntamiento, a través del área de Turismo y Playas, ha puesto en marcha con el objetivo de promover el reciclaje y el cuidado del entorno natural, especialmente en playas y paseos marítimos, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

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