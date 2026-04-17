Roquetas acoge la charla del explorador y escritor Nacho Dean
Se trata de una iniciativa que se incluye dentro las actividades organizadas dentro de la campaña de reciclaje «No es tan difícil»
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Viernes, 17 de abril 2026, 02:06
El explorador y divulgador ambiental, Nacho Dean, ha ofrecido una charla en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Se trata de una iniciativa que ... se enmarca dentro de la campaña «No es tan difícil» que el Ayuntamiento, a través del área de Turismo y Playas, ha puesto en marcha con el objetivo de promover el reciclaje y el cuidado del entorno natural, especialmente en playas y paseos marítimos, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.
Nacho Dean, autor de dos libros, más de 300 conferencias a nivel nacional e inter-nacional y con más de 57.000 seguidores abordó distintas temáticas enfocadas a concienciar a la población más joven y a las familias sobre las rutinas diarias y también sobre la forma en la que interactuamos con la naturaleza.
La campaña que incluye además otras acciones como píldoras de video, actividades participativas y cartelería, contempla una jornada de limpieza de playas junto a Nacho Dean prevista para el 21 de mayo. Se trata de una iniciativa gratuita y abierta al público con la participación de los centros educativos que deseen sumarse a la iniciativa.
Esta acción se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Des-tino(PSTD) y va ligada a la implantación de un sistema de recogida selectiva en las seis playas urbanas y paseos marítimos, con la instalación de un total de 42 eco-puntos fabricados con plástico reciclado, así como la sustitución de las papeleras existentes en las playas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión