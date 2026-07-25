Roquetas acoge el campamento de verano de Altea para jóvenes con autismo

Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Roquetas refuerzan la conciliación de las familias almerienses con el apoyo que brindan a la Asociación de Autismo ... Altea y la celebración de su campamento de verano para niños con autismo que se celebra en las instalaciones de Inturjoven de Aguadulce, en Roquetas de Mar.

Así, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco González Bellido, el alcalde del municipio, Gabriel Amat, y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, visitaron este campamento de verano.

Durante la visita, los representantes institucionales pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de esta iniciativa, que este verano acogerá a un total de 75 niños y adolescentes con trastorno del espectro del autismo (TEA). El campamento se desarrolla desde el pasado 23 de junio y permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre, ofreciendo un recurso de conciliación para las familias y un espacio de ocio adaptado a las necesidades de los participantes.

Este es el tercer año consecutivo en el que la Asociación Altea desarrolla este campamento en las instalaciones de Inturjoven, dependientes de la Junta de Andalucía, consolidando una colaboración que permite poner recursos públicos al servicio de proyectos de alto valor social e inclusivo. Además, la Diputación provincial colabora también con distintas subvenciones para que se pueda celebrar este campamento.

El delegado territorial destacó la importancia de este tipo de iniciativas y el compromiso del Gobierno andaluz con la atención a las personas con autismo y sus familias. «Ha sido un placer conocer de primera mano el extraordinario trabajo que se desarrolla en este campamento de verano de ALTEA, una iniciativa que ofrece a niños y niñas con trastorno del espectro del autismo un espacio seguro, adaptado y lleno de oportunidades para disfrutar, aprender y relacionarse durante el periodo estival», señaló González Bellido.

Asimismo, subrayó que «desde la Junta de Andalucía seguiremos respaldando proyectos como este, que favorecen la inclusión, apoyan a las familias y garantizan que el ocio también sea un derecho accesible para todos».

El delegado también valoró la colaboración entre administraciones y entidades sociales para hacer posible este programa. «Además, es una satisfacción que este campamento se celebre en las instalaciones de Inturjoven, un recurso público de la Junta que demuestra su utilidad al ponerse al servicio de iniciativas con un enorme valor social», afirmó.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «para el Ayuntamiento es una prioridad colaborar con todas aquellas iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más inclusiva y que mejoran la calidad de vida de las personas y de sus familias. Programas como este campamento de verano de Altea no solo ofrecen un espacio adaptado y seguro para los niños y jóvenes con trastorno del espectro del autismo, sino que también suponen un importante apoyo para la conciliación familiar durante los meses de verano».

Amat añadió que «desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar seguiremos tendiendo la mano y colaborando con las administraciones y con entidades como Altea para impulsar proyectos que favorezcan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las familias. La colaboración institucional es clave para seguir avanzando en una sociedad más justa, accesible y comprometida con quienes más lo necesitan».

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, destacó que «este campamento, con el que colabora la Diputación, ofrece a más de una treintena de niños y jóvenes con autismo un espacio seguro en el que disfrutar, aprender, convivir y seguir avanzando en su desarrollo personal». Asimismo, Ángel Escobar puso en valor «el extraordinario trabajo de los profesionales y voluntarios de Altea, que hacen posible una atención adaptada a las necesidades de cada participante».

Escobar ha subrayado además la importancia de este recurso para las familias, «porque facilita la conciliación y proporciona un necesario respiro familiar durante el periodo estival». En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con Altea y con las entidades que forman parte del Consejo Provincial de Familia: «Su labor diaria resulta imprescindible para construir una provincia más inclusiva".

La visita sirvió para reconocer e impulsar la labor que desarrolla la Asociación Altea en favor de las personas con trastorno del espectro del autismo, así como el esfuerzo de los profesionales y monitores que hacen posible un programa que combina actividades lúdicas, educativas y de desarrollo personal en un entorno adaptado, favoreciendo la autonomía, la convivencia y la inclusión de los participantes durante los meses de verano.