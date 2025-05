Roquetas abre el plazo para las subvenciones de Deportes y Tiempo Libre de este año

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 5 de mayo 2025, 20:35 Comenta Compartir

Este viernes 2 de mayo se abrió el plazo para las subvenciones de Deportes y Tiempo Libre de 2025. Una convocatoria que cuenta como fecha límite el próximo 29 de mayo, último día para solicitar la concesión de subvenciones en régimen de Concurrencia Competitiva para el año 2025 en diferentes líneas.

La línea 29 explica que podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que tengan como objeto principal dentro de sus estatutos el fomento de la práctica deportiva, cuyo proyecto de actividades a desarrollar vaya destinado a promocionar el deporte de base entre los jóvenes del municipio menores de 18 años de edad y siempre que su actividad principalmente se desarrolle dentro del ámbito territorial del término municipal de Roquetas.

A su vez, el importe máximo de la subvención que podrá percibir una entidad beneficiaria no excederá en ningún caso de 60.000 euros, y el periodo subvencionable es desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025. Por su parte, la línea 30 explica que podrán ser beneficiarios de estas ayudas los clubes y entidades deportivas federadas cuyos equipos cumplan con la condición de no ser profesionales y participar en competiciones federadas de primer o segundo nivel o liga o torneo como mínimo de ámbito nacional.

El importe máximo de la subvención que podrá percibir un beneficiario no excederá en ningún caso de 25.000 euros, y el periodo subvencionable es desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.

Eventos deportivos

Por su parte, la tercera línea es la 31. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las entidades jurídicas, públicas o privadas, de promoción deportiva, sin ánimo de lucro, que siendo Organizadores legales de una actividad o evento deportivo y hallándose legalmente constituidas conforme a la normativa vigente dispongan de una estructura y solvencia suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y realicen la actividad que fundamenta su otorgamiento en el término municipal de Roquetas de Mar.

La organización de eventos y competiciones deportivas de carácter relevante por su trascendencia en términos deportivos, sociales, estratégicos y de retorno económico, con el fin de fomentar y consolidar la imagen de la localidad como un referente turístico y deportivo. El importe máximo de la subvención que podrá percibir un mismo beneficiario no excederá en ningún caso de 12.000 euros. Una misma entidad podrá solicitar en una única solicitud, la concesión de una subvención para más de una actividad o evento dentro de la misma convocatoria.

Por su parte, el periodo subvencionable solo podrán ser subvencionados aquellos eventos deportivos celebrados en Roquetas de Mar durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

No profesionales

Y por último, la línea 32 explica que podrán ser beneficiarios de estas ayudas los deportistas federados que cumplan con la condición de no ser profesionales, estar empadronados en Roquetas y participar en competiciones federadas de primer o segundo nivel como mínimo de ámbito nacional, estando definida la persona deportista no profesional en la propia Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, Preámbulo V, como aquella que se dedica a la práctica deportiva en el ámbito de una entidad, pero que no tiene relación laboral con ésta y percibe, cómo tope, la compensación de los gastos que le supone la práctica.

El importe máximo de la subvención que podrá percibir un beneficiario no excederá en ningún caso de 2.500 euros y el periodo subvencionable es desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.