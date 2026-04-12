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Una de las Cruces de Mayo de la edición del año pasado. IDEAL

Roquetas abre este lunes la convocatoria para el concurso de Cruces de Mayo

este concurso valorará la belleza, la ornamentación del entorno, la originalidad

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 12 de abril 2026, 14:29

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abre la convocatoria del tradicional concurso de Cruces de Mayo 2026 que une arte, cultura y convivencia en los ... barrios del municipio costero

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