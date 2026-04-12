Roquetas abre este lunes la convocatoria para el concurso de Cruces de Mayo
este concurso valorará la belleza, la ornamentación del entorno, la originalidad
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Domingo, 12 de abril 2026, 14:29
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abre la convocatoria del tradicional concurso de Cruces de Mayo 2026 que une arte, cultura y convivencia en los ... barrios del municipio costero
Para este gran evento social podrán participar desde centros de día, residencias de mayores, hasta asociaciones y cofradías. A su vez, este concurso valorará la belleza, la ornamentación del entorno, la originalidad, el respeto y adecuación a la tradición la artesanía de las cruces.
En cuanto a los premios, cada uno contará con un importe económico diferente: el primero contará con unos 450 euros, el segundo será de unos 300 euros y el tercero de unos 200 euros, contando todos ellos además con un diploma que atestigüe los distintos puestos en la clasificación.
Por su parte, para poder participar en este concurso será imprescindible inscribirse a partir de este lunes 13 de abril y como tope para poder realizarlo será hasta el próximo lunes 20 de abril en el correo voluntariado@roquetasdemar.es. En cuanto a la visita del jurado para poder valorar las cruces que estén inscritas, la fecha estipulada serán los próximos 27 y 28 de abril.
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