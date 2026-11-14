Robots, visita al Observatorio de Calar Alto y Granada: así fue la semana europea del IES Mar Mediterráneo

El IES Mar Mediterráneo de Aguadulce realizó este viernes una visita a la Plataforma Solar de Almería en Tabernas para conocer la investigación en energía ... solar y una cena de despedida en el centro, siendo estas las últimas actividades del proyecto de Erasmus+ KA 220 titulado 'Robogreen' en el que el instituto participó.

RoboGreen, 'Innovación y responsabilidad por un medioambiente limpio', es un proyecto Erasmus+ KA 220 de cooperación escolar (2025-2027), donde el alumnado diseña y programa robots para afrontar retos ambientales y comparte sus ideas con estudiantes de otros países. Participan seis centros de Rumanía (país coordinador), Italia, Grecia, Portugal, Polonia y España. El IES Mar Mediterráneo fue el centro anfitrión en Aguadulce la semana del 9 al 13 de noviembre. El programa preveía la llegada de unos 25 estudiantes y unos 13 docentes de los cinco países socios.

El lunes 9, el alumnado visitó la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas dedicada a la innovación agrícola y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para conocer su biodiversidad. El martes 10, se realizó la jornada en Granada dedicada al patrimonio cultural. El miércoles 11 se realizó la jornada de trabajo en el IES Mar Mediterráneo con presentaciones del alumnado de los robots de cada país y reunión del profesorado, este jueves se recepcionó por parte del alcalde, Gabriel Amat, en el Ayuntamiento a las 10.00 horas. Realizando después de la visita al Consistorio una visita al Observatorio Astronómico de Calar Alto, en la Sierra de los Filabres por parte del alumnado y profesorado del centro educativo.

«Proyectos como RoboGreen demuestran que la educación trasciende las aulas y que la cooperación internacional nos permite abordar retos comunes, como la sostenibilidad medioambiental, desde el conocimiento, la creatividad y el trabajo en equipo. Estamos especialmente orgullosos de la implicación de nuestra comunidad educativa y de haber podido mostrar a nuestros socios europeos la riqueza cultural, científica y natural de nuestro entorno», explicó Mónica Carrasco Reche, directora del IES Mar Mediterráneo, a Ideal.

A su vez, María del Carmen Borja Gallego, coordinadora bilingüe, argumentó que «lo más enriquecedor de esta experiencia es comprobar cómo el alumnado es capaz de superar las barreras lingüísticas y culturales para trabajar conjuntamente en un proyecto que les ilusiona y les implica directamente. A través de la robótica, la tecnología y la educación ambiental, los estudiantes no solo desarrollan competencias científicas y digitales, sino que también utilizan las lenguas extranjeras en situaciones reales de comunicación, ganan autonomía y establecen vínculos con jóvenes de otros países».

Además, la coordinadora añadió que «esta semana ha sido una magnífica oportunidad para aprender unos de otros, compartir diferentes formas de entender el mundo y descubrir que, pese a nuestras diferencias, tenemos mucho en común. Son experiencias que dejan una huella que va mucho más allá de lo académico».