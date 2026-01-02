El Rey Mago Gaspar visitará el Aula del Mar mañana 3 de enero para recibir a niños de Roquetas

El Aula del Mar recibirá mañana 3 de enero la visita de Su Majestad el Rey Mago Gaspar. Así se lo han comunicado en una ... Carta Real recibida por la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, en la que le infirman que el Rey Mago Gaspar estará en el Aula del Mar desde las 10.30 horas y hasta las 13.30 horas para saludar a los niños y niñas roqueteros, recoger las cartas de las que aún no las han enviado y conversar con los pequeños de la casa.

La concejala Amalia López afirma que «los Reyes Magos se han mostrado muy interesados por el Aula del Mar y por eso se desplazará el Rey Gaspar para saludar a los niños y niños de nuestro municipio, y aprovechará para conocer este museo que explica la relación de Roquetas con nuestro municipio».

Tras este encuentro, los Reyes Magos volverán el 5 de enero a Roquetas para participar en la Cabalgata y llevar los juguetes a los niños y niñas del municipio.

La visita del Rey Mago Gaspar se enmarca en el programa de dinamización del Aula del Mar, denominado 'La mar de divertida', con actividades gratuitas hasta completar el aforo, organizado por la Concejalía de Turismo y Playas, y produci-do por Contraportada y Asiento Vip. Dada la relevancia de la visita, la entrada será libre durante las tres horas para que todos los niños y niñas de Roquetas puedan saludar a Su Majestad Gaspar.

Programa 'La mar de divertida'

Enmarcada en el programa 'La mar de divertida' del Aula del Mar, el pasado sábado, 27 de diciembre, las familias de Roquetas de Mar vivieron una jornada mágica y única con la visita marinera teatralizada. El recorrido comenzó en el Faro de Roquetas, siguió por el Castillo de Santa Ana, paseó por el Puerto Pesquero y concluyó en el Aula del Mar, donde grandes y pequeños exploraron el fascinante mundo marino.

La visita, teatralizada y participativa, contó con los actores Nelia y Paco, que interpretaron a varios personajes: desde la tataranieta del rey hasta el propio rey, pasando por un pirata y terminando como biólogos marinos, enseñando a los visitantes la Posidonia, los dientes de las ballenas y otros secretos del mar.

Entre risas y aprendizaje, niños y adultos disfrutaron de un paseo lleno de historia sol y brisa marina, recorriendo el castillo encantador, admirando el faro con siglos de historia, paseando por el marco pesquero y explorando la riqueza de la vida submarina en el Aula del Mar, en un entorno incomparable.

Con estas iniciativas, el Aula del Mar consolida un programa donde la historia, la naturaleza y el entretenimiento se unen para ofrecer experiencias inolvidables para toda la familia.