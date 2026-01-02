Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las actividades del Programa 'La mar de divertida'. IDEAL

El Rey Mago Gaspar visitará el Aula del Mar mañana 3 de enero para recibir a niños de Roquetas

Los pequeños podrán acudir de 10.30 horas a 13.30 horas, donde les esperará Su Majestad de Oriente, que también conocerá este espacio museístico

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 2 de enero 2026, 17:17

El Aula del Mar recibirá mañana 3 de enero la visita de Su Majestad el Rey Mago Gaspar. Así se lo han comunicado en una ... Carta Real recibida por la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, en la que le infirman que el Rey Mago Gaspar estará en el Aula del Mar desde las 10.30 horas y hasta las 13.30 horas para saludar a los niños y niñas roqueteros, recoger las cartas de las que aún no las han enviado y conversar con los pequeños de la casa.

