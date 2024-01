El Rey Gaspar viene por sorpresa unos días antes de la Cabalgata para ver las cartas de los niños

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 1 de enero 2024, 14:09 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Felicidad es lo que sintieron los centenares de niños y niñas de Roquetas que pudieron conocer, conversar y entregar su carta al Rey Gaspar.

Fue una mañana mágica, cuatro horas, en las que 'Su Majestad' recibió a los pequeños de la casa que le contaron los juegos y juguetes que solicitaron en la carta y recibieron un puñado de caramelos.

Asimismo, el Aula del Mar se despertó hace unos días con las tres coronas reales, el sillón, buzón real y un invitado muy especial, el Rey Mago Gaspar, recibido en nombre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos.

Sus Majestades escucharon las bondades de este museo interactivo que explica la relación del municipio con el medio marino y querían conocerlo en persona.

Por tal motivo se desplazó hasta Roquetas de Mar el Rey Gaspar, que, a su vez, se quedó maravillado del entorno tan agradable que conforma el Aula del Mar con el Puerto, el Castillo de Santa Ana y el Faro de Roquetas.

El Rey Mago Gaspar también quiso recoger en persona las cartas de aquellos pequeños que aún no se la habían enviado para que les diera tiempo a recibirlas y poder preparar lo que pidieron.

La concejala Amalia López Yélamos, que conversó con su 'majestad de Oriente', afirmó que «le he transmitido en nombre de nuestro alcalde, Gabriel Amat, que los niños y niñas de Roquetas se han portado muy bien, y él me ha confesado que les van a traer muchos regalos en la noche del 5 de enero. Además, el Rey Gaspar me ha confesado que le ha encantado el Aula del Mar».

Los pequeños, acompañados por sus familias, aprovecharon para adentrarse en las aventuras que ofrece este museo, viendo también la exposición 'Playmobil y el mar', que se puede visitar hasta el 31 de enero en el Aula del Mar.

Por su parte, el Rey Gaspar regresará, junto a Melchor y Baltasar el próximo 5 de enero para la Cabalgata de los Reyes Magos.

La visita se enmarca en el programa de dinamización del Aula del Mar, denominado 'La mar de divertida', organizado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producido por Consultora Contraportada, que durante el mes de diciembre incluyó una visita marinera teatralizada y la exposición de los Playmobil, entre otros.