RetroAlmería reunirá este fin de semana en Aguadulce vehículos clásicos y joyas del motor

Los amantes del motor y de los vehículos antiguos tienen una cita ineludible en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce los próximos días ... 18 y 19 de abril con motivo de la VI edición del Salón del Vehículo Clásico de Época, deportivo y Antigüedades, RetroAlmería.

Durante dos jornadas, este evento se presenta como un museo temporal único en la provincia, reuniendo piezas emblemáticas y propuestas para todos los públicos. Se trata de un evento consolidado tras el éxito de anteriores ediciones, en las que se alcanzaron más de 7.000 visitantes. De esta forma, el salón afronta su sexta edición con el objetivo de seguir creciendo y sorprender a los asistentes.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha hecho una invitación a los vecinos y visitantes a acercarse hasta el Palacio de Exposiciones de Aguadulce para contemplar modelos de coches de otras épocas que a día de hoy «son joyas del motor».

Entre los principales atractivos destaca la posibilidad de ver en directo vehículos icónicos que forman parte de la memoria colectiva, como el coche fantástico original, símbolo de la televisión de los años ochenta . Junto a él, los visitantes podrán contemplar modelos históricos del automovilismo, incluyendo un Audi del mítico Grupo B, conocido por su potencia superior a los 700 caballos y su relevancia en la historia del rally.

Por otro lado, Retroalmería contará con la presencia de un conocido youtuber especializado en motor que compartirá su experiencia con el público y acercará el universo de los coches clásicos a las nuevas generaciones de aficionados.

La exposición incluirá vehículos clásicos desde la década de 1950 en adelante, así como una zona dedicada a antigüedades, espacios de compraventa y recambios, y un banco de potencia. Además, el evento contará con actividades pensadas para el público familiar, como un circuito de educación vial para niños y otras propuestas de entretenimiento.

RetroAlmería se plantea así como una cita que combina divulgación, ocio y pasión por el motor, ofreciendo durante dos días una experiencia completa en torno al patrimonio automovilístico y el coleccionismo

El precio de la entrada es de 7 euros por día completo y gratuita para los menores de ocho años y el horario será el viernes de 16.00 horas a 21.00 horas y sábado de 10.00 horas a 21.00 horas y domingo de 10.00 horas a 20.00 horas. Las entradas están disponibles en www.retroalmeria.com o en la taquilla del centro de exposiciones.