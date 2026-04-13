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La presentación del evento se ha llevado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas. IDEAL

RetroAlmería reunirá este fin de semana en Aguadulce vehículos clásicos y joyas del motor

Entre los principales atractivos destaca la posibilidad de ver vehículos como el coche fantástico original, símbolo de la televisión de los años ochenta y modelos históricos del automovilismo

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 13 de abril 2026, 18:02

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Los amantes del motor y de los vehículos antiguos tienen una cita ineludible en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce los próximos días ... 18 y 19 de abril con motivo de la VI edición del Salón del Vehículo Clásico de Época, deportivo y Antigüedades, RetroAlmería.

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RetroAlmería reunirá este fin de semana en Aguadulce vehículos clásicos y joyas del motor