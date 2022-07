Los retrasos de cobro de los socorristas de Roquetas enfrentan a PSOE y equipo de Gobierno

La gestión de las playas de Roquetas de este año sigue dando que hablar y provocando enfrentamientos. Lo último que se ha sabido, y que denunció este viernes el PSOE del municipio, es que los socorristas llevan casi dos meses sin cobrar, algo por lo que su portavoz, Manolo García, exigió explicaciones y que el equipo de Gobierno «tome cartas en el asunto».

García aseguró haber recibido quejas de los socorristas sobre los retrasos en el cobro y volvió a denunciar el «nefasto» inicio de la campaña de verano con «errores muy graves de Amat y su desgobierno» que a su juicio «cuestan muy caros a la imagen turística de la ciudad». Unas quejas que también se refieren a supuestos tratos vejatorios de los coordinadores hacia los socorristas, que en su mayoría son los mismos que han realizado los servicios de vigilancia otros años.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Playas, Francisco Barrionuevo admitió problemas de pago de la empresa adjudicataria a los socorristas, asegurando que las facturas emitidas por la misma fueron rechazadas por los servicios municipales por diversas deficiencias como falta de datos o incumplimientos de la empresa en la dotación de material. Problemas, que una vez solventados, han desbloqueado el pago, que se espera hacer en estos días para que la empresa pague a su vez a sus trabajadores.

Barrionuevo, no obstante, se mostró sorprendido por el escaso margen de maniobra de la empres a la hora de cumplir con sus obligaciones, teniendo en cuenta que el importe que se le debe desde el Ayuntamiento es de 106.365 euros.

El concejal de Playas dijo desconocer la supuesta existencia de presiones o vejaciones hacia los socorristas, aunque sí admitió que el nivel de exigencia de la empresa puede ser mayor y pueden haberse producido «roces» con alguno de los trabajadores, acostumbrados a la forma de funcionar del Ayuntamiento.

El PSOE por su parte consideró que lo ocurrido es la «guinda» de los problemas del inicio de la campaña de verano en el municipio, y criticó el «afán privatizador» del equipo de Gobierno, teniendo en cuenta que «el servicio ha venido funcionando relativamente bien en estos últimos años con personal contratado directamente por el Ayuntamiento, pero Amat sigue obsesionado con no dejar ni un solo servicio o prestación municipal sin privatizar». En este sentido, consideró que «no tiene justificación que a una empresa que cobra 590.000 euros al año por cuatro meses mal contados de servicios, se le permita no pagar a sus trabajadores durante dos meses y no se le exija cumplir con sus obligaciones del contrato».

Manolo García denunció también lo que calificó de irregularidades, como que el papel de coordinación lo están ejerciendo voluntarios de Protección Civil «sin la habilitación necesaria y que además, pagamos todos los roqueteros». Un hecho negado tajantemente desde el Ayuntamiento, que puntualizó a IDEAL que la empresa ha contratado a dos personas que efectivamente son voluntarios de Protección Civil pero que no cobran ni hacen ningún trabajo para el Ayuntamiento en la actualidad.

Otra de las deficiencias denunciadas por el PSOE han sido la ausencia de lanchas para las labores de vigilancia o la falta de realización de cursos de formación o simulacros. Sobre ambas cuestiones, el concejal de Playas explicó que de las cuatro lanchas del servicio, tres se encuentran operativas y de hecho, han funcionado en algunos eventos, aunque sí reconoció que una de ellas no pudo estar operativa hasta ayer por la falta de un motor. En cuanto a los simulacros, Barrionuevo dijo que se hacen para cumplir los requisitos de calidad establecidos, pero que no hay ninguna fecha para ello, habiéndose previsto para principios de agosto con el fin de preparar una auditoría de calidad que se llevará a cabo por esas fechas.