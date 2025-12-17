Rescatan ileso a un pescador tras hundirse su barco cuando faenaba en aguas de Roquetas de Mar

Un pescador ha sido rescatado ileso este miércoles tras hundirse el barco de cuatro metros de eslora con el que faenaba en aguas de la ... localidad almeriense de Roquetas de Mar.

Fuentes de Salvamento Marítimo han indicado a Europa Press que minutos antes de las 12.30 horas se recibió un aviso desde el barco 'Ángela María' en el que se avisaba de que el barco presentaba una vía de agua y su único tripulante precisaba asistencia.

Asimismo, según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, sobre las 12.41 horas un testigo ha alertado al centro de coordinación que divisaba una estela de humo rojo a unos tres kilómetros de la costa frente a la población de El Parador de las Hortichuelas.

Salvamento ha movilizado a la Salvamar Spica y también el helicóptero Helimer 211 hasta el lugar de los hechos mientras se prevenía al ocupante de la embarcación para que empleara el chaleco salvavidas.

La nave marítima de Salvamento ha socorrido al afectado antes de que su embarcación se hundiera. Así, ha sido conducido hasta el Puerto de Aguadulce en buen estado de salud. Desde 112 también se dio aviso a Guardia Civil.