María Pinel Rosario (1982, Almería) es médico especialista en ginecología y obstetricia. También es directora médica de la clínica Victoria, en Aguadulce.

–¿Qué es una buena salud sexual?

–La salud sexual es un aspecto fundamental para la salud y para el bienestar general de todas las personas, de las parejas y de las familias, así como para el desarrollo económico y social. La salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones, así como la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia. Es muy importante que todas las personas tengan acceso a una información integral de buena calidad sobre la sexualidad.

También es muy importante conocer los riesgos que puede llevar a cabo y las consecuencias de llevar a cabo una actividad de esta índole sin protección. Los problemas relacionados con la salud sexual son de amplio alcance y abarcan la orientación sexual y la identidad de género, la expresión sexual, las relaciones y el placer. Y también incluyen las consecuencias negativas, como puede ser tener más infecciones de transmisión sexual, como el VIH, la sífilis o la gonorrea, dar lugar a embarazos no deseados y abortos, a disfunciones sexuales, a la violencia sexual y a prácticas nocivas, como puede ser la mutilación genital femenina.

–¿Hay un repunte de enfermedades de transmisión sexual y a que se debe?

–Sí, hay un repunte de enfermedades de esta índole debido a varios motivos. Uno de ellos es por el aumento en el número de parejas sexuales gracias a las aplicaciones móviles, entre otras. También a la disminución del uso del preservativo debido a que se le ha perdido el miedo al contagio de dicha enfermedad de transmisión sexual. Y también quizás a la mayor detección de las enfermedades de transmisión sexual que hoy en día debido al avance en las técnicas de laboratorio. Debido a todo eso, debemos llevar a cabo una buena salud sexual. Es muy importante fomentarla y una de mis recomendaciones podrían ser mantener unos hábitos saludables en el día a día, como practicar deporte regularmente, mantener una dieta equilibrada, no fumar y reducir el consumo de alcohol, así como mantener una buena higiene íntima para lograr disfrutar de una vida sexual más saludable y placentera.

Otra recomendación es no realizar conductas de riesgo a la hora de practicar sexo, como normalizar el uso de preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. También es muy importante tener una buena comunicación con la pareja para que sea una experiencia más agradable para ambas partes. Y, por último, una última recomendación sería tener una buena información y educación sexual temprana para poder tomar decisiones adecuadas, aceptarse y quererse, uno mismo para así tener relaciones sanas con otras parejas. La educación sexual no solo beneficia a los que la reciben, sino a toda la sociedad en general y con ella podemos evitar muchos casos de abuso y de violencia de género.

–¿ Existen temas tabúes en la consulta de ginecología?

–Aparte de la salud sexual como tema tabú para hablar con tu ginecólogo, existen otros temas tabúes que las mujeres han llegado a normalizar como la dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales, o incluso la incontinencia urinaria, presentándose ambas patologías en muchas mujeres incluso a edades tempranas y que si no se les pregunta en consulta por dichos problemas, muchas veces ni te las cuentan. Eso a mí me llama personalmente la atención, e intento siempre hacer una buena anamnesis para obtener toda la información necesaria y poder hacer el tratamiento más adecuado para cada paciente.

–¿En qué consiste el láser ginecológico y como ayuda a las mujeres?

–Para todo ello, ya mencionado anteriormente y para otras patologías, como pueden ser las infecciones vaginales de repetición, la atrofia vaginal por tratamiento oncológico, la sequedad vaginal o el tensado vaginal después del parto, tenemos hoy en día el láser de C02 ginecológico que está poniendo solución a muchas de esas patologías a las que antes no teníamos tratamiento. El láser ginecológico regenera toda la mucosa vaginal, estimulando la formación del colágeno, mejorando la lubricación y la elasticidad de la vagina, incluso facilitando la recuperación y el tensado de los músculos de la vagina. Es un tratamiento que se realiza cómodamente en consulta, que la sesión dura una media hora y es una sesión indolora, que no quema ni precisa inyectable y cada tratamiento es individualizado, cada mujer necesita un tratamiento concreto y muchas de nuestras pacientes simplemente con la primera sesión, ya están teniendo resultados espectaculares

–¿Dentro de los temas tabúes, ¿hay mujeres que prefieren que las vea una ginecóloga en vez de un ginecólogo?

–Es verdad que hoy en día hay mujeres que prefieren, que se sienten más cómodas hablando, e incluso con el momento de la exploración ante una mujer que ante un hombre. Hay algunas mujeres que lo prefieren porque quizás se sinceran con más facilidad. Lo que pienso es que debe haber una buena relación médico-paciente, una buena conexión y que el profesional llegue a empatizar con esa persona que acude a tu consulta, generalmente porque tiene algún problema, y que llegue a ver esa conexión entre médico-paciente que permita que la paciente hable libremente de sus problemas, de su incertidumbre, de lo que le preocupa en todos los ámbitos. Y eso lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. Pienso que eso, más que el sexo del ginecólogo, realmente es la conexión que hay en la relación médico-paciente.